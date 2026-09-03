Як повідомляє dailymail, Едгар-Джонс розповіла про цю історію під час подкасту Dish from Waitrose. Вона зізналася, що в підлітковому віці була буквально одержима кількома знаменитостями.

Серед них опинився і Ді Капріо. Причому не просто десь у списку улюблених акторів – його фото певний час було заставкою на телефоні Дейзі.



Дейзі Едгар-Джонс / Фото Інстаграм зірки



І вибір цілком зрозумілий. У 1990-х Ді Капріо переживав той самий період, коли Голлівуд офіційно отримав нового кумира. Після "Ромео і Джульєтти" та "Титаніка" його обличчя, здавалося, було всюди.

Через роки доля влаштувала досить кумедний збіг. Едгар-Джонс опинилася на афтепаті після якогось заходу, де був і Ді Капріо.

Я зустріла його у клубі випадково, – згадала акторка. За її словами, вони буквально на короткий час перетнулися і познайомилися.

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Дейзі просто не сказала йому, що колись його фото було заставкою на її телефоні.

Я не сказала: "Боже мій, ти досі моя заставка, – пожартувала вона.

У Дейзі зараз зовсім інша історія кохання

Втім, судячи з її розповідей, зараз акторка зовсім не живе спогадами про підліткові краші.

Дейзі вже близько трьох років перебуває у стосунках із фотографом Беном Сідом, відомим також як Pip. Пара познайомилася на побаченні наосліп, а згодом почала жити неподалік одне від одного у східному Лондоні.

Їхні стосунки не завжди прості через роботу та постійні поїздки. Закохані намагаються не проводити більше трьох тижнів окремо, а коли відстань таки бере своє, на допомогу приходить старий добрий FaceTime.

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