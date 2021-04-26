Представители компании Showtime готовятся к премьере нового 9 сезона сериала "Декстер". Сейчас дать релиза не рассекречивают, однако в сети появился первый тизер ленты.

Новые серии "Декстера" выйдут на экраны после 8 лет перерыва. Поэтому миллионы киноманов, которые в восторге от истории безжалостного убийцы, в ожидании премьеры.

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Пока авторы проекту не рассекречивают всех деталей проекту, искусно подогревая интерес к новому "Декстера". В частности, известно, что главную роль сыграет Майкл Холл – звезда предыдущих сезонов проекту. Об этом свидетельствует и первый официальный тизер: в ролике зазвучал голос актера.

Нет ничего лучше, чем вернуться к природе. Моя натура,

– говорит исполнитель роли Декстера на фоне топоры и очага.

Новый 9 сезон "Декстера" будет состоять из 10 эпизодов. Какие детали жизни убийцы раскроются этот раз – неизвестно.

"Декстер": коротко о сериале

Криминальный сериал "Декстер" выходил на малых экранах с 2006 по 2013 года. За это время лента успела покорить весь мир, а за приключениями главного героя охотно следил весь мир.

В центре событий сериала оказался американец Декстер, который после смерти родителей поселился в приемной семье милиционера Гарри Моргана. Именно он научил парня "Кодекса Гарри", согласно которому, жертвами могут быть только негодяи, которые убивают невинных и не несут за это наказание за недостатки судебной системы. В то же время Декстер решается на убийство, только имея неопровержимые доказательства, что его жертва – преступник.

После смерти отца мужчина берется вершить расправы. Он устраивается патологоанатомом в полицию Майами, поэтому бывает на местах вбиств и проводит собственное расследование. Каждый раз Декстер будет в шаге от разоблачения, так что следить за его приключениями будет не скучно.