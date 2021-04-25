Сериал "Джинни и Джорджия" будет иметь продолжение. Компания Netflix заявила, что работает над разработкой 2 сезона. Какие актеры появятся в новых сериях "Джинни и Джорджия", рассекретили в тизере.

Одним из последних хитов стриминговой платформы Netflix является сериал "Джинни и Джорджия". Первые эпизоды проекту презентовали 24 февраля 2020 года. По данным Netflix, в первый месяц проката ленту посмотрели 52 миллиона подписчиков, что сделало ее одним из хитов платформы. Поэтому неудивительно, что сериал решили продлить на 2 сезон.

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Известно, что авторы "Джинни и Джорджия" снимут 10 новых серий с продолжительностью в час. К своим ролям вернутся все главные актеры фильма:

Брайан Хоуи – Джорджия Миллер

Антония Джентри – Джинни Миллер

Дизель ла Торрака – Остин Миллер

Дженнифер Робертсон – соседка Джорджии

Феликс Меллард – Маркус

Скотт Портер – мэр города и жених Джорджии Пол Рэндольф

Рэймонд Еблек – владелец фермы и ресторана Джо

"Джинни и Джорджия": детали 2 сезона сериала

Дебютный сезон "Джинни и Джорджия" отметился большим фурором. И это неудивительно, ведь семейные будни одной семьи напоминают авантюрные приключения, полные опасностей и секретов прошлого.

По сюжету 1 сезона, потрясающая блондинка Джорджия с 2 детьми переезжает в новый город. Семейка покупает дом на деньги, которые достались женщине после смерти мужа. Ее старшая дочь Джинни устраивается в школу и становится одним из самых популярных девушек, а вот младший сын Остин только учится преодолевать трудности и неприятие обществом.

Казалось бы, это обычная американская семья. Однако оказывается, что Джорджия – прекрасная манипулятор, которая с легкостью может убедить мэра города нанять ее на работу, распоряжаться государственными деньгами, проворачивать авантюры с элитными магазинами и заручиться со своим боссом. Но главное – любой ценой защищать своих детей.

В 2 сезоне "Джинни и Джорджии" авторы могут дать ответы на вопросы, которые беспокоили зрителей после дебютных серий:

Куда бежали Джинни и Остин?

Или выйдет замуж Джорджия?

Как будут развиваться отношения Джорджии с Джо?

Будут семью преследовать частные детективы?

Остались доказательства того, что Джорджия убила своего мужа?

Какие тайны женщины еще раскроет ее сестра? и др.

Кажется, зрителей ждет напряженный 2 сезон "Джинни и Джорджия". Когда же новые серии проекту Netflix появятся в сети, пока неизвестно.