Популярный сериал Netflix "Джинни и Джорджия" продлили на 2 сезон
Сериал "Джинни и Джорджия" будет иметь продолжение. Компания Netflix заявила, что работает над разработкой 2 сезона. Какие актеры появятся в новых сериях "Джинни и Джорджия", рассекретили в тизере.
Источник:инстаграм Netflix
Одним из последних хитов стриминговой платформы Netflix является сериал "Джинни и Джорджия". Первые эпизоды проекту презентовали 24 февраля 2020 года. По данным Netflix, в первый месяц проката ленту посмотрели 52 миллиона подписчиков, что сделало ее одним из хитов платформы. Поэтому неудивительно, что сериал решили продлить на 2 сезон.
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Известно, что авторы "Джинни и Джорджия" снимут 10 новых серий с продолжительностью в час. К своим ролям вернутся все главные актеры фильма:
- Брайан Хоуи – Джорджия Миллер
- Антония Джентри – Джинни Миллер
- Дизель ла Торрака – Остин Миллер
- Дженнифер Робертсон – соседка Джорджии
- Феликс Меллард – Маркус
- Скотт Портер – мэр города и жених Джорджии Пол Рэндольф
- Рэймонд Еблек – владелец фермы и ресторана Джо
"Джинни и Джорджия": детали 2 сезона сериала
Дебютный сезон "Джинни и Джорджия" отметился большим фурором. И это неудивительно, ведь семейные будни одной семьи напоминают авантюрные приключения, полные опасностей и секретов прошлого.
По сюжету 1 сезона, потрясающая блондинка Джорджия с 2 детьми переезжает в новый город. Семейка покупает дом на деньги, которые достались женщине после смерти мужа. Ее старшая дочь Джинни устраивается в школу и становится одним из самых популярных девушек, а вот младший сын Остин только учится преодолевать трудности и неприятие обществом.
Казалось бы, это обычная американская семья. Однако оказывается, что Джорджия – прекрасная манипулятор, которая с легкостью может убедить мэра города нанять ее на работу, распоряжаться государственными деньгами, проворачивать авантюры с элитными магазинами и заручиться со своим боссом. Но главное – любой ценой защищать своих детей.
В 2 сезоне "Джинни и Джорджии" авторы могут дать ответы на вопросы, которые беспокоили зрителей после дебютных серий:
- Куда бежали Джинни и Остин?
- Или выйдет замуж Джорджия?
- Как будут развиваться отношения Джорджии с Джо?
- Будут семью преследовать частные детективы?
- Остались доказательства того, что Джорджия убила своего мужа?
- Какие тайны женщины еще раскроет ее сестра? и др.
Кажется, зрителей ждет напряженный 2 сезон "Джинни и Джорджия". Когда же новые серии проекту Netflix появятся в сети, пока неизвестно.
"Джинни и Джорджия": смотрите трейлер
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