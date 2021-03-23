Год начался на стриминговий платформе Netflix с громких сериальных премьер. Какие же проекты получили наибольшую популярность в первые 3 месяца 2021 года – смотрите в подборке.

К 25 лучших самых популярных сериалов вошли знаменитые "Бриджертоны" и "Люпен", а также детские мультсериалы, минипроекты и документальные эпизоды. Поэтому в подборке каждый сможет найти новинку Netflix, которую еще не успел посмотреть.

Интересно 6 популярных сериалов, которые советует пересмотреть Лилия Ребрик

"Бриджертон"

Жанр – историческая драма

Количество серий – 8

Сериал "Бриджертоны" стал настоящим хитом на Netflix в 2020 году. Лента рассказывает о британской аристократической семье Бриджертонов, которая славится хорошей репутацией. Поэтому в сезон балов все внимание общества и местной сплетницы леди Вислдаун, которая тщательно следит за подбором кавалеров для красавицы Дафны.

Однако из-за разборчивость у девушки не остается достойных претендентов на брак. Тогда Дафна решает заключить сделку с графом Гастингсом, который приехал в Лондон погостить у тети. Саймон страдал от внимания местных леди, поэтому притворство влюбленности в Дафну стало для него замечательным прикрытием, а вот красавица вернула себе статус желаемой невесты. Но, по классике таких историй, все выходит из-под контроля пары: главные герои влюбляются и должны преодолеть много препятствий на пути к своему счастью.

"Бриджертоны": смотрите трейлер

Выбирать сериал на вечер иногда можно очень долго. И чем дополнить его – здесь ответ быстрый: кинобоксом Lay's и Pepsi. Чипсы со вкусом Краба, Сметаны и зелени, Сыром или Зеленым луком – смешайте любимые вкусы, как настоящие киноманы.

CoComelon

Жанр – детский мультсериал

Количество серий – 80

Прогнозируемо, что во время продления карантина лидерские позиции на Netflix занимает детский проект. CoComelon рассказывает о малыше Джей-Джее, который вместе с братом и сестрой попадает в смешные ситуации.

CoComelon: смотрите тизер

"Ай Карли"

Жанр – комедийный ситком

Количество серий – 95

Сериал "Ай Карли" выходил с 2007 по 2012 года. По сюжету, Карли устраивает вебтрансляции, в которых показывает курьезные моменты в общении со своей подругой Сэм, а также конкурсы талантов, интервью, приготовления пищи по рецепту или решения каких-то проблем. "Ай Карли" прекрасно подойдет для подростков, которые увидят в затеях девушек много общего.

"Ай Карли": смотрите фрагмент сериала

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"Улица светлячков"

Жанр – романтическая драма

Количество серий – 10

"Улица светлячков" – это замечательная история о 2 кардинально разных женщин. Кейт – очень тихая и скромная красавица, не стремится какого светской жизни или внимания социума. А вот ее лучшая подруга Талли работает журналисткой и любит быть в центре внимания. Казалось бы, такие разные женщины уже десятки лет не разводные, преодолевают все трудности вместе и попадают в забавные ситуации.

"Улица светлячков": смотрите трейлер

"Джинни и Джорджия"

Жанр – комедийная драма

Количество серий – 10

Джорджия вместе с двумя детьми срочно переезжает в другой город, чтобы начать новую жизнь. Но, кажется, секреты прошлого будут часто догонять главных героинь сериала, а единственной опорой молодой мамы будет ее старшая дочь Джинни, которая иногда будет казаться более самостоятельной, чем ее родственница.

"Джинни и Джорджия": смотрите трейлер

"В ее глазах"

Жанр – психологический триллер

Количество серий – 6

Но если предыдущие сериалы легкие и простые к восприятию, то "В ее глазах" удивит зрителей напряженным сюжетом. В центре событий окажется психиатр Дэвид, который вместе с таинственной женой Адель переезжает в небольшой город. В канун выхода на работу он посещает местный бар, где знакомится с красавицей Луизой. А уже на следующий день Дэвид понимает, что девушка теперь его новая секретарша, а потому неудобных моментов будет много. К тому же, Луиза становится подругой Адель и постепенно раскрывает все ее жуткие секреты.

"В ее глазах": смотрите трейлер

В Топ-25 самых популярных сериалов вошли: