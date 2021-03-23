Самые популярные сериалы Netflix за первые месяцы 2021 года
Год начался на стриминговий платформе Netflix с громких сериальных премьер. Какие же проекты получили наибольшую популярность в первые 3 месяца 2021 года – смотрите в подборке.
Источник:Forbes
К 25 лучших самых популярных сериалов вошли знаменитые "Бриджертоны" и "Люпен", а также детские мультсериалы, минипроекты и документальные эпизоды. Поэтому в подборке каждый сможет найти новинку Netflix, которую еще не успел посмотреть.
Интересно 6 популярных сериалов, которые советует пересмотреть Лилия Ребрик
-
"Бриджертон"
Жанр – историческая драма
Количество серий – 8
Сериал "Бриджертоны" стал настоящим хитом на Netflix в 2020 году. Лента рассказывает о британской аристократической семье Бриджертонов, которая славится хорошей репутацией. Поэтому в сезон балов все внимание общества и местной сплетницы леди Вислдаун, которая тщательно следит за подбором кавалеров для красавицы Дафны.
Однако из-за разборчивость у девушки не остается достойных претендентов на брак. Тогда Дафна решает заключить сделку с графом Гастингсом, который приехал в Лондон погостить у тети. Саймон страдал от внимания местных леди, поэтому притворство влюбленности в Дафну стало для него замечательным прикрытием, а вот красавица вернула себе статус желаемой невесты. Но, по классике таких историй, все выходит из-под контроля пары: главные герои влюбляются и должны преодолеть много препятствий на пути к своему счастью.
"Бриджертоны": смотрите трейлер
-
CoComelon
Жанр – детский мультсериал
Количество серий – 80
Прогнозируемо, что во время продления карантина лидерские позиции на Netflix занимает детский проект. CoComelon рассказывает о малыше Джей-Джее, который вместе с братом и сестрой попадает в смешные ситуации.
CoComelon: смотрите тизер
-
"Ай Карли"
Жанр – комедийный ситком
Количество серий – 95
Сериал "Ай Карли" выходил с 2007 по 2012 года. По сюжету, Карли устраивает вебтрансляции, в которых показывает курьезные моменты в общении со своей подругой Сэм, а также конкурсы талантов, интервью, приготовления пищи по рецепту или решения каких-то проблем. "Ай Карли" прекрасно подойдет для подростков, которые увидят в затеях девушек много общего.
"Ай Карли": смотрите фрагмент сериала
Не пропустите Сериалы марта: "Сокол и Зимний солдат", "Поколение" и другие новинки месяца
-
"Улица светлячков"
Жанр – романтическая драма
Количество серий – 10
"Улица светлячков" – это замечательная история о 2 кардинально разных женщин. Кейт – очень тихая и скромная красавица, не стремится какого светской жизни или внимания социума. А вот ее лучшая подруга Талли работает журналисткой и любит быть в центре внимания. Казалось бы, такие разные женщины уже десятки лет не разводные, преодолевают все трудности вместе и попадают в забавные ситуации.
"Улица светлячков": смотрите трейлер
-
"Джинни и Джорджия"
Жанр – комедийная драма
Количество серий – 10
Джорджия вместе с двумя детьми срочно переезжает в другой город, чтобы начать новую жизнь. Но, кажется, секреты прошлого будут часто догонять главных героинь сериала, а единственной опорой молодой мамы будет ее старшая дочь Джинни, которая иногда будет казаться более самостоятельной, чем ее родственница.
"Джинни и Джорджия": смотрите трейлер
-
"В ее глазах"
Жанр – психологический триллер
Количество серий – 6
Но если предыдущие сериалы легкие и простые к восприятию, то "В ее глазах" удивит зрителей напряженным сюжетом. В центре событий окажется психиатр Дэвид, который вместе с таинственной женой Адель переезжает в небольшой город. В канун выхода на работу он посещает местный бар, где знакомится с красавицей Луизой. А уже на следующий день Дэвид понимает, что девушка теперь его новая секретарша, а потому неудобных моментов будет много. К тому же, Луиза становится подругой Адель и постепенно раскрывает все ее жуткие секреты.
"В ее глазах": смотрите трейлер
В Топ-25 самых популярных сериалов вошли:
- "Джинни Ривера" (2017) – теленовелла
- "Красивые девушки" (2018 – до сих пор) – криминальная драма
- "Опасный Генри" (2014 – 2020) – комедийный экшн, подростковый сериал
- "Кобра Кай" (2018 – до сих пор) – комедия, драма, экшн
- "Ночной сталкер: Охота на серийного убийцу" (2021) – документальный, криминал
- "Судьба: Сага Винкс" (2021) – приключенческая драма, научная фантастика
- "Место преступления: Исчезновение в отеле Сесил" (2021) – документальный сериал, криминал
- "Наилучшие в Лос-Анджелесе" (2018 – 2020) – экшн, комедия, криминал
- "Вперед, вперед!" (2021) – мультсериал
- "Люпен" (2021) – экшн, криминальная драма
- "Грешница" (2017 – 2018) – криминальная драма, мистика
- "Убийство среди мормонов" (2021) – минисериал
- "Последняя возможность: Баскетбол" (2021) – программа
- "Противостояние" (2021) – драма
- "Жуткие приключения Сабрины" (2018 – 2020) – драма, фэнтези, хоррор
- "Эпоха самураев: Битва за Японию" (2021) – документальный
- "История бранных слов" (2021) – минисериал
- "Кукольный дом Гэбби" (2021) – мультсериал
- "Империя гламура" (2021) – реалити-шоу
Поделиться новостью