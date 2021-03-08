Телеведущая и актриса Лилия Ребрик находится на самоизоляции через диагностирован коронавирус. В свободное время она пересмотрела новые популярные сериалы, которые посоветовала и своим сторонникам.

Лилия Ребрик об инфицировании коронавирусом

Об инфицировании коронавирусом Лилия Ребрик рассказала поклонникам 28 февраля 2021 года. Актриса отметила, что не будет вести дневник болезни и делиться информацией о симптомах или назначениях врачей. В то же время она решила не скрывать: чувствует себя не лучше, а сил хватило только на просмотр сериалов и прочтением 2 книг – "Собирателя ракушек" от Розамунда Пилчер и "Женщины с бумажными цветами" от Донато Карризи.

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"Шаг за шагом, так сказать, дозировано возвращаюсь к соцсетям. Шкаф не перебирала. Если сделала это мысленно – считается? Шутки шутками, но скрывать не буду: сил хватало разве что на "полежать". Хотя я оптимист и жизнелюб, так и в этом я все же пыталась найти позитив. Если бы как теперь наконец нашлось время и почитать, и посмотреть фильмы!" – написала Лилия Ребрик.

Кроме этого, телезвезда решила поделиться списком сериалов, которые пересмотрела за последнюю неделю. В подборку от Лилии Ребрик попали новинки Netflix, котор ые стремительно покорили мир.

Сериалы, которые рекомендует пересмотреть Лилия Ребрик

"Эмили в Париже"

Дата выхода – 2 октября 2020 года

Рейтинг IMDb – 7,1

Количество серий – 11

Сериал Netflix стал одним из самых популярных за последние годы. И это неудивительно, ведь лента показала забавные приключения американки Эмили Купер во Франции.

Девушка по случаю судьбы получает возможность поработать в офисе своей компании в Париже. Здесь американку ждут неприязни коллеги, которые отнюдь не хотят менять свой стиль работы, и привлекательный сосед Гэбриель. Эмили поспешно будет изучать другой язык, искать друзей в романтическом городе, а также пытаться доказать консервативным рекламщикам, что социальные сети в наше время – отличная платформа для развития бизнеса.

"Эмили в Париже": смотрите трейлер

"В ее глазах"

Дата выхода – 17 февраля 2021 года

Рейтинг IMDb – 7,2

Количество серий – 6

Но если "Эмили в Париже" – сериал, который поможет забыть о заботах и ​​расслабиться, то лента "В ее глазах" будет держать в напряжении от начала и до последней серии.

По сюжету, одинокая мама Луиза знакомится с привлекательным мужчиной в баре, а уже на следующий день узнает, что он – ее новый руководитель. Эта встреча найдет неожиданное продолжение, ведь Дэвид переехал в город со своей таинственной женой Адель. Казалось бы, это обычная интрижка, которая не сможет удивить киноманов, однако убеждены, что финал сериала никто не сможет предсказать.

"В ее глазах": смотрите трейлер

"Корона"

Дата выхода – 2016 – до сих пор

Рейтинг IMDb – 8,7

Количество серий – 60

Но если вы сторонники историй о королевской семье Великобритании, тогда сериал "Корона" не стоит обходить вниманием. Перед зрителями откроется художественная версия событий, которые происходили в Букингемском дворце от свадьбы и коронации Елизаветы II. Скандалы, интриги, разочарования: история о представителях монархии сможет удивить.

"Корона": смотрите трейлер

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"Ферзевый гамбит"

Дата выхода – 23 октября 2020 года

Рейтинг IMDb – 8,6

Количество серий – 7

Настоящим хитом 2020 стал сериал "Ферзевый гамбит". Лента рассказывает о девушке Бет Гармон, которая после смерти матери попадает в детский дом. Там школьница впервые начинает изучать стратегии игры в шахматы и вскоре превосходит не только своего учителя, но и лучших игроков города. Так в Бет зарождается мечта добиться успеха в этой сфере, однако для этого придется покорить мир, где доминируют мужчины.

"Ферзевый гамбит": смотрите трейлер

"Черное зеркало"

Дата выхода – 2011 – до сих пор

Рейтинг IMDb – 8,8

Количество серий – 22

Современные технологии стремительно изменили нашу жизнь, а алгоритмы фейсбук или гуглу могут знать нас лучше, чем родители. Это и не только раскрыли авторы сериала "Черное зеркало". Каждая серия этого проекту заставит каждого зрителя задуматься над важными вопросами современности.

"Черное зеркало": смотрите трейлер

"Бриджертоны"

Дата выхода – 25 декабря 2020 года

Рейтинг IMDb – 7,3

Количество серий – 9

Завершает подборку Лилии Ребрик сериал "Бриджертоны". Лента расскажет о консервативном обществе XIX века. Семья Бриджертонов ищет жениха для Дафны, однако лучшим кандидатом является граф Гастингс, который не хочет жениться. А за всеми событиями тщательно следит местная сплетница, которая каждый раз удивляет общество скандальными деталями жизни элиты Лондона.