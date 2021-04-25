Серіал "Джинні і Джорджія" матиме продовження. Компанія Netflix заявила, що працює над розробкою 2 сезону. Які актори з'являться у нових серіях "Джинні і Джорджія", розсекретили у тизері.

Одним з останніх хітів стрімінгової платформи Netflix є серіал "Джинні і Джорджія". Перші епізоди проєкту презентували 24 лютого 2020 року. За даними Netflix, у перший місяць прокату стрічку переглянули 52 мільйони підписників, що зробило її одним із хітів платформи. Тому й не дивно, що серіал вирішили продовжити на 2 сезон.

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Відомо, що автори "Джинні і Джорджія" відзнімуть 10 нових серій з тривалістю в годину. До своїх ролей повернуться всі головні актори стрічки:

Брайан Хоуї – Джорджія Міллер

Антонія Джентрі – Джинні Міллер

Дизель ла Торрака – Остін Міллер

Дженніфер Робертсон – сусідка Джорджії

Фелікс Меллард – Маркус

Скотт Портер – мер міста і наречений Джорджії Пол Рендольф

Реймонд Еблек – власник ферми і ресторану Джо

"Джинні і Джорджія": деталі 2 сезону серіалу

Дебютний сезон "Джинні і Джорджія" відзначився чималим фурором. І це не дивно, адже сімейні будні однієї родини нагадують авантюрні пригоди, сповнені небезпек та секретів минулого.

За сюжетом 1 сезону, приголомшлива білявка Джорджія з 2 дітьми переїжджає в нове місто. Сімейка купує будинок на гроші, які дістались жінці після смерті чоловіка. Її старша донька Джинні влаштовується у школу та стає однією з популярних дівчат, а от молодший син Остін тільки вчиться долати труднощі і несприйняття суспільством.

Здавалось би, це звичайна американська родина. Однак виявляється, що Джорджія – чудова маніпуляторка, яка з легкістю може переконати мера міста найняти її на роботу, розпоряджатись державними грошима, провертати авантюри з елітними магазинами і заручитись зі своїм босом. Та головне – за будь-яку ціну захищати своїх дітей.

У 2 сезоні "Джинні і Джорджії" автори можуть дати відповіді на питання, які турбували глядачів після дебютних серій:

Куди втекли Джинні і Остін?

Чи вийде заміж Джорджія?

Як розвиватимуться стосунки Джорджії з Джо?

Чи будуть сім'ю переслідувати приватні детективи?

Чи залишились докази того, що Джорджія вбила свого чоловіка?

Які таємниці жінки ще розкриє її сестра?

Здається, на глядачів чекає напружений 2 сезон "Джинні і Джорджія". Коли ж нові серії проєкту Netflix з'являться у мережі, поки невідомо.

"Джинні і Джорджія": дивіться трейлер