В мае 2021 года Showtime презентовали тизер будущего сезона анонсировав премьеру на осень текущего года. Теперь стало известно, что новый сезон сериала "Декстер" выйдет 7 ноября 2021 года.

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Чего ждать от девятого сезона "Декстера"

События девятого сезона будут происходить через десять лет после окончания сюжета последнего сезона. Поклонники увидят, как Декстер (Майкл С. Холл) скрывается в небольшом городке в северной части штата Нью-Йорк, в городке Айрон Лейк, сменив имя на Джим Линдси. Ранее сценарист и продюсер сериала Скотт Рейнольдс намекал, что в продолжении сериала нам расскажут о сыне главного героя.

Новый сезон сериала Dexter будет состоять из 10 серий продолжительностью по часу, что типично для данного проекта (в период с 2006 по 2013 год вышло 8 сезонов по 12 серий в каждом). В США сериал выйдет на канале Showtime, а также на стриминговом сервисе HBO Max.

Данных по поводу официальной премьеры в Украине пока нет.

О чем рассказывает сюжет сериала "Декстер"

На глазах трехлетнего Декстера убивают его мать , после чего у него развиваются социо-патологические наклонности. К счастью, его усыновляет и воспитывает полисмен, который направляет его влечение к убийствам в полезное русло. Поэтому взрослый Декстер решает устроиться работать в полицейский участок экспертом. Таким образом он получает доступ к подробностям всех совершенных кровавых убийств. Ему трудно удается справиться со своей природой маньяка, поэтому Декстер убивает только тех, кто, по его мнению, заслуживает смерти как можно больше.

"Декстер" тизер девятого сезона: смотрите видео онлайн