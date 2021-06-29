У травні 2021 року Showtime презентували тизер майбутнього сезону анонсувавши прем'єру на осінь поточного року. Тепер стало відомо, що новий сезон серіалу "Декстер" вийде 7 листопада 2021 року.

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На що чекати від дев'ятого сезону "Декстера"

Події дев'ятого сезону відбуватимуться через десять років після закінчення сюжету останнього сезону. Шанувальники побачать, як Декстер (Майкл С. Холл) ховається в невеликому містечку у північній частині штату Нью-Йорк, у містечку Айрон Лейк, змінивши ім'я на Джим Ліндсі. Раніше сценарист і продюсер серіалу Скотт Рейнольдс натякав, що в продовженні серіалу нам розкажуть про сина головного героя.

Новий сезон серіалу Dexter буде складатися з 10 серій тривалістю по годині, що типово для даного проекту (в період з 2006 по 2013 рік вийшло 8 сезонів по 12 серій в кожному). У США серіал вийде на каналі Showtime, а також на стрімінговому сервісі HBO Max.

Даних з приводу офіційної прем'єри в Україні поки немає.

Про що розповідає сюжет серіалу "Декстер" На очах трирічного Декстера вбивають його матір , після чого у нього розвиваються соціо патичні нахили. На щастя, його усиновляє і виховує полісмен, який направляє його потяг до вбивств в корисне русло. Тож дорослий Декстер вирішує влаштуватись працювати в поліцейську дільницю експертом. Таким чином він отримує доступ до подробиць усіх скоєних кривавих убивств. Йому важко вдається впоратись зі своєю природою маніяка, тож Декстер вбиває лише тих, хто, на його думку, заслуговує смерті якнайбільше .

"Декстер" тизер дев'ятого сезону: дивіться відео онлайн