У Декстера Моргана новая жизнь в трейлере девятого сезона триллера "Декстер"

В сети появился дебютный трейлер нового сезона сериала "Декстер: Новая кровь" с Майклом Холлом в главной роли. Премьера сериала состоится 7 ноября 2021 года на канале Showtime.

Канал Showtime дебютировал на Comic-Con at Home с официальным трейлером Dexter: New Blood. Сериал будет составлять 10 эпизодов, сюжет которых начинается через десять лет после финала оригинального шоу.

К теме Декстер уже близко: известна дата премьеры девятого сезона

Чем поразил трейлер нового Декстера

После инсценировки своей смерти в финале сериала в 2013 году Декстер Морган (Майкл Холл) начал новую жизнь лесоруба. Так что в новом сезоне окажется, что он живет в Айрон-Лейк, штат Нью-Йорк, под вымышленным именем и управляет магазином спортивных товаров, что дает ему широкий доступ к множеству ножей.

Финал предыдущего и "последнего" сезона сериала был широко раскритикован, но Холл сказал во время панели на Comic-Con, что некоторое время в глубине души он возвращался к Декстеру.

Вместе со всеми на этой панели и со всеми, кто когда-либо смотрел шоу и является его фанатом, я задавал себе вопрос, что, черт побери, случилось с этим парнем,

– сказал Майкл Холл.

Оригинальный шоу-раннер Клайд Филлипс, покинувший сериал на полпути, вернулся для возрождения сериала. Помимо Холла, появятся ветераны оригинального сериала Дженнифер Карпентер и Джон Литгоу – вероятно в воспоминаниях, поскольку оба их персонажа погибли по сюжету. В актерский состав также вернутся Клэнси Браун, Джулия Джонс, Алано Миллер, Джонни Секвойя и Джек Олкотт; Джейми Чанг, Оскар Уолберг и Кэти Салливан.

"Декстер: Новая кровь" 2021: смотрите трейлер сериала