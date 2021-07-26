Канал Showtime дебютував на Comic-Con at Home з офіційним трейлером Dexter: New Blood. Серіал складатиме 10 епізодів, сюжет яких починається через десять років після фіналу оригінального шоу.

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Чим вразив трейлер нового Декстера

Після інсценування своєї смерті в фіналі серіалу у 2013 році Декстер Морган (Майкл Голл) почав нове життя лісоруба. Тож в новому сезоні виявиться, що він живе в Айрон-Лейк, штат Нью-Йорк, під вигаданим ім'ям і керує магазином спортивних товарів, що дає йому широкий доступ до безлічі ножів.

Фінал попереднього і "останнього" сезону серіалу був широко розкритикований, але Голл сказав під час панелі Comic-Con, що якийсь час в глибині душі він повертався до Декстера.

Разом з усіма на цій панелі і з усіма, хто коли-небудь дивився шоу і є його фанатом, я ставив собі питання, що, чорт забирай, сталося з цим хлопцем,

– сказав Майкл Голл.

Оригінальний шоураннер Клайд Філліпс, який покинув серіал на півдорозі, повернувся для відродження серіалу. Крім Голла, з'являться ветерани оригінального серіалу Дженніфер Карпентер і Джон Літгоу – ймовірно в спогадах, оскільки обидва їх персонажа загинули за сюжетом. До акторського складу також повернуться Кленсі Браун, Джулія Джонс, Алано Міллер, Джонні Секвойя і Джек Олкотт; Джеймі Чанг, Оскар Волберг і Кеті Салліван.

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