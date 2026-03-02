3 украинских сериала, которые понравятся поклонникам "Дела НБР"

19 февраля состоялась премьера нового украинского детективного сериала "Дело НБР". Главную роль в нем сыграл непревзойденный Сергей Стрельников, известный по фильму "Довбуш" и другим проектам.

24 Канал расскажет, что посмотреть, если понравился сериал "Дело НБР". Эти детективные истории полюбились многим зрителям, поэтому стоят внимания.

Что посмотреть, если понравился сериал "Дело НБР"?

"Тихая Нава"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Летом 2018 года Адам и его невеста Инна отдыхали в Тихой Наве. Однако влюбленные поссорились. Парень сбежал, а девушка пошла его искать и стала жертвой изнасилования.

Полиция отказалась должным образом расследовать дело, а Инна начала подозревать в преступлении самого Адама. Отношения пары разрушились, но парень все равно стремится найти виновного.

Адам отправляется в Тихую Наву и оказывается в эпицентре жестоких преступлений. В городке происходит серия изнасилований и убийств, на которые местная полиция закрывает глаза, оставляя жертв наедине с травмой.

"Тихая Нава": смотрите онлайн трейлер сериала

"Парочка следователей"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.1/10

Молодая следователь София начинает работать в обычном отделении. Девушка попадает в новый коллектив и находит общий язык со всеми, кроме судмедэксперта Паши. Он настоящий профессионал в своем деле, но очень закрытый и трудно идет на контакт. Однако впоследствии отношения между героями становятся теплее.

Кстати, недавно начались съемки 2 сезона сериала "Парочка следователей". Премьера состоится этой весной на телеканале "1+1 Украина". Интересно, что в сериале появится новая актриса.

"Парочка следователей": смотрите онлайн анонс сериала

"Следователь"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Следователь Анастасия Ясинская переезжает из Киева в маленький город. Женщина стремится найти убийцу своего брата. В результате расследования главная героиня раскрывает немало тайн. Также зрители наблюдают за непростой историей любви.

"Следователь": смотрите онлайн анонс сериала

О чем сериал "Дело НБР"?

Ветеран войны Коваль возглавляет чрезвычайное бюро расследований, созданное для раскрытия сложных и наиболее резонансных убийств. Все свое время мужчина посвящает работе. У него нет любимого человека и друзей, о родственниках главного героя ничего неизвестно.

Коваль пережил много травм и потерь, поэтому сейчас стремится устанавливать справедливость и наказывать виновных. Однако мужчина не знает, что прошлое членов его новой команды небезоблачное. Неизвестно, как эти люди попали в НБР, но они также фанатеют от своей работы.