Он наделал шума в сети: как создавали сериал "Дело НБР", который стал украинским хитом

После просмотра интересного сериала всегда интересно узнать, как рождался этот хит. Поэтому предлагаем заглянуть в закулисье создания украинского сериала "Дело НБР", который вызвал большой резонанс в сети.

Лента уже полюбилась украинцам, и ранее мы публиковали отзывы о ней. А теперь в материале 24 Канала расскажем больше о закулисье производства, кастинг, импровизации актеров и международный успех сериала.

Смотрите также Все, что надо знать об Оскаре-2026: прогнозы, лидеры и трансляция для украинцев

Как создавался украинский сериал "Дело НБР"?

В центре сюжета – команда НБР. Это теплые, живые герои, каждый из которых имеет собственные секреты. По замыслу сценаристки и шоураннера Анастасии Лодкиной ("Песики", "Лучшие выходные", "Коза Ностра. Мама едет"), все персонажи одиноки, а команда становится для них настоящей семьей.

В то же время режиссер Юлия Павлова закладывала в историю более глубокий смысл – это размышления о травме войны, которая оставляет след на каждом. Параллельно Юлия Павлова работала над сериалом "Возвращение", что также исследует тему адаптации военного к гражданской жизни. Поэтому тема возвращения с фронта и внутренней трансформации героя является для режиссера особенно важной.

"Дело НБР": смотрите онлайн трейлер сериала

Проект уже продан в Латвию – сериал будут показывать на национальном телевидении. Сейчас ведутся переговоры о продаже "Дела НБР" в другие европейские страны. А пока "Дело НБР" можно посмотреть эксклюзивно на Sweet TV.

Что известно об актерах сериала "Дело НБР"?

Главная роль – без кастинга

На роль Коваля сразу утвердили Сергей Стрельников – еще на этапе написания сценария. Как отметила генеральный продюсер Анна Елисеева, сериал фактически писали под актера. Для команды было важно, чтобы персонаж был максимально органичным для исполнителя – чтобы актер не играл роль, а был ее естественным продолжением.

Стрельников – сдержанный, собранный, немного холодный. В нем легко угадывается человек с секретами, но в то же время – надежный партнер, на которого можно положиться. Главная черта Коваля – стремление к справедливости и желание наказать виновных.



Сергей Стрельников в сериале "Дело НБР" / Кадр из сериала

Главный герой: ветеран с собственными демонами Коваль – ветеран войны, который страдает хронической бессонницей. Это наследственная болезнь, однако именно война значительно обострила его состояние.

Самый длинный кастинг: роль Софии

Самым сложным стал кастинг на роль Софии – он длился три месяца. Претенденток было более 60. Среди них: Мария Стопник, Даша Петрожицкая, Алина Коваленко, Наташа Бабенко, Юля Буйновская, Вероника Мишаева.

В результате роль получила Даша Творонович.



Даша Творонович в сериале "Дело НБР" / Кадр из сериала

София – аферистка, хитрая, травмированная, но в то же время теплая и харизматичная. Она должна была стать той женщиной, которая способна поразить Коваля – мужчину, что нравится многим.

Трансформации актеров ради ролей

Для роли Славика Михаил Дзюба существенно изменил физическую форму: похудел, нарастил мышцы и несколько месяцев ежедневно тренировался в зале. По сценарию его герой – физически сильнейший в команде, но одновременно добряк.

Зато Анастасия Рула, которая сыграла Нелю, поразила съемочную группу своей спортивной формой. Поэтому режиссер решила подчеркнуть это в кадре – ее героиня-патологоанатомка появляется в коротких топах, демонстрирующих рельефный пресс.

Анастасия, по словам команды, больше всего похожа на свою героиню – и эмоционально, и физически. Единственное, что изменили в образе, – добавили челку.



Анастасия Рула в сериале "Дело НБР" / Кадр из сериала

Импровизации и внутренние шутки актеров

В финальный монтаж вошло немало импровизаций актеров. Особенно это касается сцен второго плана: Настя Рула и Михаил Дзюба часто разыгрывали небольшие этюды в кадре.

Например, в третьей серии, когда убийца признается в преступлении, на заднем плане их герои увлеченно "смотрят кино" и едят виноград вместо попкорна.

Сергей Стрельников также добавлял собственные реплики, в частности: "С депутатами не пью – принцип". "Стадион так стадион" – когда его не пускают в ресторан без постановления.



Сергей Стрельников в сериале "Дело НБР" / Кадр из сериала

Часто в сериале звучит слово "делается". Это заимствование с киноплощадки: когда задача принята к исполнению, в рацию говорят "делается". Команда решила перенести этот сленг в реплики персонажей.

Символизм костюмов

По ходу развития сюжета костюмы героев постепенно приобретают зеленые оттенки – таких, как у Коваля. Зеленый ассоциируется с военными, поэтому этот прием символизирует то, что члены команды становятся ближе к нему, лучше понимают его опыт и травму войны.