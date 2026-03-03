Стрічка вже полюбилася українцям, і раніше ми публікували відгуки про неї. А тепер у матеріалі 24 Каналу розповімо більше про залаштунки виробництва, кастинг, імпровізації акторів та міжнародний успіх серіалу.

Як створювався український серіал "Справа НБР"?

У центрі сюжету – команда НБР. Це теплі, живі герої, кожен із яких має власні секрети. За задумом сценаристки та шоуранерки Анастасія Лодкіна ("Песики", "Найкращі вихідні", "Коза Ностра. Мама їде"), усі персонажі самотні, а команда стає для них справжньою родиною.

Водночас режисерка Юлія Павлова закладала в історію глибший сенс – це роздуми про травму війни, яка залишає слід на кожному. Паралельно Юлія Павлова працювала над серіалом "Повернення", що також досліджує тему адаптації військового до цивільного життя. Тож тема повернення з фронту й внутрішньої трансформації героя є для режисерки особливо важливою.

Проєкт уже продано до Латвії – серіал показуватимуть на національному телебаченні. Наразі тривають перемовини щодо продажу "Справи НБР" до інших європейських країн. А поки "Справу НБР" можна подивитись ексклюзивно на Sweet TV.

Що відомо про акторів серіалу "Справа НБР"?

Головна роль – без кастингу

На роль Коваля одразу затвердили Сергій Стрельніков – ще на етапі написання сценарію. Як зазначила генеральна продюсерка Анна Єлісєєва, серіал фактично писали під актора. Для команди було важливо, щоб персонаж був максимально органічним для виконавця – щоб актор не грав роль, а був її природним продовженням.

Стрельніков – стриманий, зібраний, трохи холодний. У ньому легко вгадується людина із секретами, але водночас – надійний партнер, на якого можна покластися. Головна риса Коваля – прагнення справедливості та бажання покарати винних.



Сергій Стрельников у серіалі "Справа НБР" / Кадр із серіалу

Головний герой: ветеран із власними демонами Коваль – ветеран війни, який страждає на хронічне безсоння. Це спадкова хвороба, однак саме війна значно загострила його стан.

Найдовший кастинг: роль Софії

Найскладнішим став кастинг на роль Софії – він тривав три місяці. Претенденток було понад 60. Серед них: Марія Стопнік, Даша Петрожицька, Аліна Коваленко, Наташа Бабенко, Юля Буйновська, Вероніка Мішаєва.

У результаті роль отримала Даша Творонович.



Даша Творонович у серіалі "Справа НБР" / Кадр із серіалу

Софія – аферистка, хитра, травмована, але водночас тепла й харизматична. Вона мала стати тією жінкою, яка здатна вразити Коваля – чоловіка, що подобається багатьом.

Трансформації акторів заради ролей

Для ролі Славка Михайло Дзюба суттєво змінив фізичну форму: схуд, наростив м'язи та кілька місяців щодня тренувався в залі. За сценарієм його герой – фізично найсильніший у команді, але водночас добряк.

Натомість Анастасія Рула, яка зіграла Нелю, вразила знімальну групу своєю спортивною формою. Тому режисерка вирішила підкреслити це в кадрі – її героїня-патологоанатомка з'являється у коротких топах, що демонструють рельєфний прес.

Анастасія, за словами команди, найбільше схожа на свою героїню – і емоційно, і фізично. Єдине, що змінили в образі, – додали чубчик.



Анастасія Рула у серіалі "Справа НБР" / Кадр із серіалу

Імпровізації та внутрішні жарти акторів

До фінального монтажу увійшло чимало імпровізацій акторів. Особливо це стосується сцен другого плану: Настя Рула та Михайло Дзюба часто розігрували невеликі етюди у кадрі.

Наприклад, у третій серії, коли вбивця зізнається у злочині, на задньому плані їхні герої захоплено "дивляться кіно" та їдять виноград замість попкорну.

Сергій Стрельніков також додавав власні репліки, зокрема: "З депутатами не п'ю – принцип". "Стадіон так стадіон" – коли його не пускають у ресторан без ухвали.



Сергій Стрельников у серіалі "Справа НБР" / Кадр із серіалу

Часто в серіалі звучить слово "робиться". Це запозичення з кіномайданчика: коли завдання прийняте до виконання, у рацію кажуть "робиться". Команда вирішила перенести цей сленг у репліки персонажів.

Символізм костюмів

Упродовж розвитку сюжету костюми героїв поступово набувають зелених відтінків – таких, як у Коваля. Зелений асоціюється з військовими, тож цей прийом символізує те, що члени команди стають ближчими до нього, краще розуміють його досвід і травму війни.