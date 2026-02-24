2 новых украинских сериала, которые сейчас обсуждают в сети

На днях стали доступными к просмотру новые украинские сериалы "Возвращение" и "Спара НБР". Каждый из них разный по жанрам, однако это не мешает им набирать популярность.

Для понимания, "Возвращение" – история о ветеране войны, который должен принять себя после ампутации, а "Дело НБР" – детективный сериал, где подразделение должно раскрывать самые громкие и запутанные дела. 24 Канал расскажет подробнее об этих лентах и где можно посмотреть.

"Возвращение", 2026

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.2

По сюжету, военный Александр Кречет получает ранение и имеет одну мечту – как можно быстрее вернуться в строй. Во время реабилитации он задерживается в столице, чтобы осуществить мечту сына друга.

Но гражданская жизнь становится для главного героя большим испытанием. Для него это становится хуже любых боевых приказов. И вдруг на семью собрата начинает охоту жестокий бизнесмен, и Кречет понимает, что он ценой собственной жизни будет защищать тех, кто для него стал близким.

"Возвращение": смотрите онлайн трейлер сериала

Лента вышла на телеканале ICTV, а первые серии доступны к просмотру на официальной странице канала на ютубе.

"Дело НБР", 2026

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 12

: 12 Рейтинг IMDb: –

Это детективный сериал, который рассказывает о новосозданном Чрезвычайном бюро расследований (НБР), которое возглавил Коваль (Сергей Стрельников). В его команде пять человек, которых он считает лучшими в разных сферах вопросов и загадок. Однако, действительно ли эти люди такие "идеальные" и не прячут ли они в своих шкафах "скелеты", которые рано или поздно выйдут наружу?

Каждый эпизод будет раскрывать новое преступление, а вот финал обещают очень непредсказуемым.

"Дело НБР": смотрите онлайн трейлер сериала

Сериал доступен к просмотру на платформе SWEET.TV.

Какие еще новые украинские сериалы можно посмотреть?