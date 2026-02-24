2 новых украинских сериала, которые сейчас обсуждают в сети
- Новые украинские сериалы – "Возвращение" и "Дело НБР", приобретают популярность, доступны на ICTV и SWEET.TV соответственно.
- "Возвращение" рассказывает о ветеране войны, а "Дело НБР" – о расследовании сложных преступлений новым бюро.
На днях стали доступными к просмотру новые украинские сериалы "Возвращение" и "Спара НБР". Каждый из них разный по жанрам, однако это не мешает им набирать популярность.
Для понимания, "Возвращение" – история о ветеране войны, который должен принять себя после ампутации, а "Дело НБР" – детективный сериал, где подразделение должно раскрывать самые громкие и запутанные дела. 24 Канал расскажет подробнее об этих лентах и где можно посмотреть.
"Возвращение", 2026
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 7.2
По сюжету, военный Александр Кречет получает ранение и имеет одну мечту – как можно быстрее вернуться в строй. Во время реабилитации он задерживается в столице, чтобы осуществить мечту сына друга.
Но гражданская жизнь становится для главного героя большим испытанием. Для него это становится хуже любых боевых приказов. И вдруг на семью собрата начинает охоту жестокий бизнесмен, и Кречет понимает, что он ценой собственной жизни будет защищать тех, кто для него стал близким.
"Возвращение": смотрите онлайн трейлер сериала
Лента вышла на телеканале ICTV, а первые серии доступны к просмотру на официальной странице канала на ютубе.
"Дело НБР", 2026
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 12
- Рейтинг IMDb: –
Это детективный сериал, который рассказывает о новосозданном Чрезвычайном бюро расследований (НБР), которое возглавил Коваль (Сергей Стрельников). В его команде пять человек, которых он считает лучшими в разных сферах вопросов и загадок. Однако, действительно ли эти люди такие "идеальные" и не прячут ли они в своих шкафах "скелеты", которые рано или поздно выйдут наружу?
Каждый эпизод будет раскрывать новое преступление, а вот финал обещают очень непредсказуемым.
"Дело НБР": смотрите онлайн трейлер сериала
Сериал доступен к просмотру на платформе SWEET.TV.
Какие еще новые украинские сериалы можно посмотреть?
- "Мелкий птенец". Главная героиня Алиса имеет много планов на будущее, однако измена любимого и полномасштабное вторжение меняют жизнь девушки. Она отправляется в родной город своей мамы, где живет ее тетя Калина. Мама Алисы и тетя потеряли связь более 30 лет назад. Девушка пытается наладить свою жизнь, однако раскрывает тайны прошлого.
- "Тихая Нава". События сериала разворачиваются в 2018 году, когда Адам вместе с невестой Инной приезжают в Тихую Наву, где планируют насладиться отдыхом. Однако отпуск влюбленных превращается в трагедию, ведь девушка становится жертвой изнасилования. Она решает не молчать, а обращается к правоохранителям, однако следствие проводится не слишком тщательно, а Адам становится главным подозреваемым.
- "Белла Вита". 25-летняя Вита Бондарчук, дизайнер свадебных платьев, приезжает на свадебную церемонию к известному с платьем и становится свидетелем настоящего скандала: невеста исчезает за считанные минуты до свадьбы. Чтобы "не упасть лицом в болото" мужчина заставляет дизайнера временно побыть его женой, однако их тайна становится известной для прессы.