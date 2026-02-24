Для розуміння, "Повернення" – історія про ветерана війни, який мусить прийняти себе після ампутації, а "Справа НБР" – детективний серіал, де підрозділ має розкривати найгучніші та найзаплутаніші справи. 24 Канал розповість детальніше про ці стрічки й де можна подивитись.
"Повернення", 2026
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 7.2
За сюжетом, військовий Олександр Кречет зазнає поранення й має одну мрію – якнайшвидше повернутись у стрій. Під час реабілітації він затримується у столиці, щоб здійснити мрію сина друга.
Та цивільне життя стає для головного героя неабияким випробуванням. Для нього це стає гіршим за будь-які бойові накази. Та раптом на сім'ю побратима починає полювання жорстокий бізнесмен, і Кречет розуміє, що він ціною власного життя захищатиме тих, хто для нього став близьким.
"Повернення": дивіться онлайн трейлер серіалу
Стрічка вийшла на телеканалі ICTV, а перші серії доступні до перегляду на офіційній сторінці каналі на ютубі.
"Справа НБР", 2026
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 12
- Рейтинг IMDb: –
Це детективний серіал, який розповідає про новостворене Надзвичайне бюро розслідувань (НБР), яке очолив Коваль (Сергій Стрельников). У його команді п'ятеро людей, яких він вважає найкращими у різних сферах питань і загадок. Однак, чи насправді ці люди такі "ідеальні" й чи не ховають вони у своїх шафах "скелети", які рано чи пізно вийдуть назовні?
Кожен епізод розкриватиме новий злочин, а от фінал обіцяють дуже непередбачуваним.
"Справа НБР": дивіться онлайн трейлер серіалу
Серіал доступний до перегляду на платформі SWEET.TV.
Які ще нові українські серіали можна подивитись?
- "Дрібне пташеня". Головна героїня Аліса має багато планів на майбутнє, проте зрада коханого та повномасштабне вторгнення змінюють життя дівчини. Вона відправляється у рідне місто своєї мами, де мешкає її тітка Калина. Мама Аліси та тітка втратили зв'язок понад 30 років тому. Дівчина намагається налагодити своє життя, проте розкриває таємниці минулого.
- "Тиха Нава". Події серіалу розгортаються у 2018 році, коли Адам разом із нареченою Інною приїжджають до Тихої Нави, де планують насолодитись відпочинком. Однак відпустка закоханих перетворюється на трагедію, адже дівчина стає жертвою зґвалтування. Вона вирішує не мовчати, а звертається до правоохоронців, однак слідство проводиться не надто ретельно, а Адам стає головним підозрюваним.
- "Белла Віта". 25-річна Віта Бондарчук, дизайнерка весільних суконь, приїздить на весільну церемонію до відомого з сукнею і стає свідком справжнього скандалу: наречена зникає за лічені хвилини до весілля. Щоб "не впасти обличчям у болото" чоловік змушує дизайнерку тимчасово побути його дружиною, однак їхня таємниця стає відомою для преси.