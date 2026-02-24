Для розуміння, "Повернення" – історія про ветерана війни, який мусить прийняти себе після ампутації, а "Справа НБР" – детективний серіал, де підрозділ має розкривати найгучніші та найзаплутаніші справи. 24 Канал розповість детальніше про ці стрічки й де можна подивитись.

"Повернення", 2026

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.2

За сюжетом, військовий Олександр Кречет зазнає поранення й має одну мрію – якнайшвидше повернутись у стрій. Під час реабілітації він затримується у столиці, щоб здійснити мрію сина друга.

Та цивільне життя стає для головного героя неабияким випробуванням. Для нього це стає гіршим за будь-які бойові накази. Та раптом на сім'ю побратима починає полювання жорстокий бізнесмен, і Кречет розуміє, що він ціною власного життя захищатиме тих, хто для нього став близьким.

"Повернення": дивіться онлайн трейлер серіалу

Стрічка вийшла на телеканалі ICTV, а перші серії доступні до перегляду на офіційній сторінці каналі на ютубі.

"Справа НБР", 2026

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 12

: 12 Рейтинг IMDb: –

Це детективний серіал, який розповідає про новостворене Надзвичайне бюро розслідувань (НБР), яке очолив Коваль (Сергій Стрельников). У його команді п'ятеро людей, яких він вважає найкращими у різних сферах питань і загадок. Однак, чи насправді ці люди такі "ідеальні" й чи не ховають вони у своїх шафах "скелети", які рано чи пізно вийдуть назовні?

Кожен епізод розкриватиме новий злочин, а от фінал обіцяють дуже непередбачуваним.

"Справа НБР": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серіал доступний до перегляду на платформі SWEET.TV.

Які ще нові українські серіали можна подивитись?