Деми Мур заставила говорить о себе весь мир: актриса сделала неудачную пластическую операцию, чем шокировала поклонников. И пока хейтеры засыпают сеть злостными комментариями, мы подобрали лучшие ленты с начала карьеры Деми Мур.

Источник: 24 канал

Как теперь выглядит Деми Мур

Деми Мур стала приглашенной звездой Недели моды в Париже. Именно после выхода актрисы на подиум все активно заговорили о ее возможной неудачной пластике. Сейчас сама Деми Мур не комментирует изменение своего образа и не подтверждает слухи об омолаживающей процедуре. В то же время в сети убеждены: актриса обращалась к пластическим хирургам, чтобы убрать морщины и сделать скулы более выразительными. Это и привлекло внимание публики.

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Фильмы Деми Мур с начала карьеры

В 58 лет Деми Мур может похвастаться ролями в успешных фильмах, которые прославили ее на весь мир. Такую популярность актриса получила не за свою хрупкую внешность, а благодаря таланту. Пока весь мир обсуждает новый вид Деми Мур, 24 канал предлагает вспомнить, какой красавица была в начале карьеры, просмотрев культовые фильмы с ее участием.

1. "Привидение"

Год выхода – 1990

Рейтинг IMDb – 7,1

В центре этой ленты окажется обычная американская пара – Сэм и Молли. Влюбленные охотно проводят время вместе, не подозревая, что вскоре эта идиллия закончится. Однажды на пару нападает грабитель, который убивает Сэма. Душа парня не покидает мир, ведь, оказывается, что его смерть была не случайной, а Молли угрожает смертельная опасность. Сэм находит медиума, благодаря которой и передает послание любимой.

Деми Мур сыграла в ленте главную героиню Молли. Фильм "Привидение" получил положительные отзывы у критиков и зрителей, а актриса получила большую популярность после проката ленты.

"Привидение": смотрите трейлер

2. "Непристойное предложение"

Год выхода – 1993

Рейтинг IMDb – 6,0

Деми Мур можно увидеть также в картине "Непристойное предложение". Актриса отлично сыграла Даяну Мерфи – счастливую женщину в браке, мечтающую о своем доме и уютных буднях с любимым. Но у пары нет денег на собственное жилье, поэтому, чтобы испытать судьбу, они едут в Лас-Вегас. Там супруги знакомятся с богачом Джоном Гейджем, который предлагает миллион долларов Даяне за 1 ночь с ним. После колебаний женщина соглашается. Но у всего есть последствия. Поэтому чем для главных героев обернется "Непристойное предложение" – зрители узнают в одной из самых популярных лент 1990-х.

"Непристойное предложение": смотрите трейлер

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3. "Солдат Джейн"

Год выхода – 1997

Рейтинг IMDb – 6,0

Для многих киноманов творчество Деми Мур сразу же ассоциируется с лентой "Солдат Джейн". В фильме голливудская красавица появилась с короткой мужской стрижкой, однако это отнюдь не повлияло на эффектность кинозвезды в кадре. Немало сторонников отмечали, что красоту Деми Мур не может испортить ни один образ.

По сюжету ленты, в США ведутся обсуждения о дискриминации по половому признаку. Доказать это хотят на примере военной Джордан О'Нил, которая приобщается к подразделению "морских котиков". Женщина начинает тренировки наравне с мужчинами и преодолевает немало личных перипетий.

"Солдат Джейн": смотрите трейлер

4. "Разоблачение"

Год выхода – 1994

Рейтинг IMDb – 6,1

В один момент Том Сандерс может потерять все – дом, работу, семью, репутацию. А все потому, что он не поддался обольщению своей руководительницы. Чтобы отомстить подчиненному, женщина обвиняет его в сексуальных домогательствах. Поэтому Том вынужден защищаться и противостоять лже, используя компанию, в которой проработал много лет.

"Разоблачение": смотрите трейлер

5. "Несколько хороших парней"

Год выхода – 1992

Рейтинг IMDb – 7,7

А завершить подборку фильмов Деми Мур мы решили непревзойденной детективной драмой "Несколько хороших парней". По сюжету, капрал Доусон и рядовой Дауни обвиняются в жестоком убийстве своего коллеги по службе. Защищать их в суде доверяют самоуверенному и молодому адвокату Дэниэлу Киффу, который гордится, что продолжил семейное дело. И дело оказывается не таким простым, как думал юрист, поэтому ему придется сделать все, чтобы оправдать в суде военных.

"Несколько хороших парней": смотрите трейлер