Проникнуть в сознание и встретиться со злом: захватывающий трейлер "Демоник"
26 июля 2021 , 12:30Читати новину українською
Источник:24 канал
Kinomania Film Distribution опубликовала украинский трейлер хоррора "Демоник" от Нилла Блумкампа, режиссера фильмов "Робот Чаппи" и "Район №9". Премьера ленты в Украине запланирована на 29 июля 2021 года.
О чем сюжет фильма?
Карли никогда не могла понять причину жестокости своей матери, которая была виновна в смерти более 20 человек. Через много лет после трагедии тайная организация пообещала дать девушке ответы.
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Благодаря новому устройству, Карли сможет проникнуть в сознание матери. Так женщина столкнется с древним злом, которое захочет завладеть ее душой.
"Демоник" 2021: смотрите захватывающий трейлер
Актерский состав
- Карли Поуп (сериал "Стрела")
- Терри Чен ("Хроники Риддика", "Команда "А");
- Крис Мартин ("Возраст Аделайн")
- Натали Болтт;
- Майкл Роджерс и другие.
Кадры из фильма "Демоник": фото / Киномания