Проникнуть в сознание и встретиться со злом: захватывающий трейлер "Демоник"

Kinomania Film Distribution опубликовала украинский трейлер хоррора "Демоник" от Нилла Блумкампа, режиссера фильмов "Робот Чаппи" и "Район №9". Премьера ленты в Украине запланирована на 29 июля 2021 года.

О чем сюжет фильма?

Карли никогда не могла понять причину жестокости своей матери, которая была виновна в смерти более 20 человек. Через много лет после трагедии тайная организация пообещала дать девушке ответы.

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Благодаря новому устройству, Карли сможет проникнуть в сознание матери. Так женщина столкнется с древним злом, которое захочет завладеть ее душой.

"Демоник" 2021: смотрите захватывающий трейлер

Актерский состав

Карли Поуп (сериал "Стрела")

Терри Чен ("Хроники Риддика", "Команда "А");

Крис Мартин ("Возраст Аделайн")

Натали Болтт;

Майкл Роджерс и другие.

Кадры из фильма "Демоник": фото / Киномания