Хоррор "Воплощение зла" основывается на одноименном романе Джеймста Вана. Права на его экранизацию приобрела студия 20th Century Fox. Производство фильма начали еще в 2019 году. С языка оригинала название ленты – Malignant – дословно переводится как "злокачественный", это слово применяют для обозначения раковых опухолей.
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Композитором ленты стал Джозеф Бишара (дилогия "Заклятие"), а сценарий написали Ингрид Бису и Джеймс Ван.
Что нам показали в трейлере?
В ролике женщина по имени Мэдисон постоянно страдает кошмарными сновидениями, в которых она видит страшные убийства. Ее состояние ухудшается, когда она понимает, что те сны – это и есть ужасная реальность.
"Воплощение зла" 2021: смотрите трейлер
Актерский состав
- Аннабелль Уоллис;
- Мэдди Хассон;
- Джордж Янг;
- Миколь Уайт;
- Джейк Эйбел;
- Ингрид Бису.
Постер к фильму ужасов "Воплощение зла" / Фото Киномания