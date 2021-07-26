Хорор "Втілення зла" грунтується на однойменному романі Джеймста Вана. Права на його екранізацію придбала студія 20th Century Fox. Виробництво фільму почали ще у 2019 році. З мови оригіналу назва стрічки – Malignant – дослівно перекладається як "злоякісний", це слово застосовують для позначення ракових пухлин.
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Композитором стрічки став Джозеф Бішара (дилогія "Закляття"), а сценарій написали Інгрід Бісу та Джеймс Ван.
Що нам показали в трейлері?
В ролику жінка на ім’я Медісон постійно страждає жахливими сновидіннями, в яких вона бачить страшні вбивства. Її стан погіршується, коли вона розуміє, що ті сни – це і є жахлива реальність.
"Втілення зла" 2021: дивіться трейлер
Акторський склад
- Аннабелль Волліс;
- Медді Хассон;
- Джордж Янг;
- Міколь Вайт;
- Джейк Ейбел;
- Інгрід Бісу.
Постер до фільму жахів "Втілення зла" / Фото Кіноманія