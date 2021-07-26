Хорор "Втілення зла" грунтується на однойменному романі Джеймста Вана. Права на його екранізацію придбала студія 20th Century Fox. Виробництво фільму почали ще у 2019 році. З мови оригіналу назва стрічки – Malignant – дослівно перекладається як "злоякісний", це слово застосовують для позначення ракових пухлин.

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Композитором стрічки став Джозеф Бішара (дилогія "Закляття"), а сценарій написали Інгрід Бісу та Джеймс Ван.

Що нам показали в трейлері?

В ролику жінка на ім’я Медісон постійно страждає жахливими сновидіннями, в яких вона бачить страшні вбивства. Її стан погіршується, коли вона розуміє, що ті сни – це і є жахлива реальність.

"Втілення зла" 2021: дивіться трейлер

Акторський склад

Аннабелль Волліс;

Медді Хассон;

Джордж Янг;

Міколь Вайт;

Джейк Ейбел;

Інгрід Бісу.



Постер до фільму жахів "Втілення зла" / Фото Кіноманія