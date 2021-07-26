Про що сюжет фільму?
Карлі ніколи не могла зрозуміти причину жорстокості своєї матері, котра була винна у смерті понад 20 людей. Через багато років після трагедії таємна організація пообіцяла надати дівчині відповіді.
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Завдяки новому пристрою, Карлі зможе проникнути у свідомість матері. Так жінка зіткнеться зі стародавнім злом, яке захоче заполонити і її душу.
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Акторський склад
- Карлі Поуп (серіал "Стріла");
- Террі Чен ("Хроніки Ріддіка", "Команда "А");
- Кріс Мартін ("Вік Аделайн");
- Наталі Болтт;
- Майкл Роджерс та інші.
Кадри з фільму "Демонік": фото / Кіноманія