Важный документальный фильм на YouTube, который стоит посмотреть каждому украинцу

Ежегодно, 18 мая, в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа. Именно в этот день в 1944 году по приказу советского режима началась принудительная депортация крымских татар из Крыма. В течение нескольких дней с полуострова насильно вывезли почти 200 тысяч человек.

В этот день особенно важно вспоминать историю Крыма и борьбу его коренного народа за право жить на собственной земле. Одной из лент, которая поможет лучше понять уже современную историю полуострова и события 2014 года, является документальный фильм "Крым. Как это было". В материале 24 Канала рассказываем о нем больше.

Рекомендуем "Утро не могло начаться лучше": как украинцы реагируют на новость о 3 сезоне "Парочки следователей"

Фильм "Крым. Как это было": почему важно смотреть ленту?

14 марта 2016 года состоялась премьера документального фильма "Крым. Как это было". Эту ленту особенно стоит посмотреть 18 мая – в День борьбы за права крымскотатарского народа в Украине.

Фильм рассказывает об украинских офицерах, солдатах и матросах, которые во время захвата Крыма российскими войсками оставались верными присяге и продолжали выполнять свой долг в чрезвычайно сложных условиях.

Лента показывает события изнутри – жизни на окруженных военных базах и заблокированных военных кораблях, давая возможность увидеть ситуацию глазами ее участников.

Сегодня фильм доступен для свободного просмотра на YouTube, поэтому его можно удобно посмотреть в любое время.

"Крым. Как это было": смотрите фильм онлайн

Кто работал над фильмом "Крым. Как это было"?

Над лентой работали:

режиссер Константин Кляцкин,

продюсеры Александра Братищенко и Сергей Малярчук,

композитор Роман Вишневский,

звукорежиссер Павел Липа,

оператор Владимир Усик и команда монтажа.

Фильм состоит из новелл, каждая из которых рассказывает истории представителей разных родов войск и их выбор оставаться верными присяге, не переходя на сторону врага.

Какие еще фильмы о Крыме заслуживают просмотра?

Есть и немало других важных фильмов о Крыме – как документальных, так и художественных. Среди лент, которые стоит пересмотреть:

"Хайтарма",

"Домой",

"1944",

"Чужая молитва",

"Мустафа" и многие другие.

Выбирайте фильм к просмотру и открывайте для себя важные страницы украинской истории.