Согласно книгам о Гарри Поттере, именно 2 мая 1998 года состоялась битва за Хогвартс. В этот день свет победил тьму: Гарри одолел своего противника, лорда Волдеморта. Основателем праздника в 2012 году стал экс-премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон, пишет Кино 24.

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Нет официальных способов, как отмечать Международный день Гарри Поттера. Некоторые фаны объединяются в сообщества, переодеваются в любимых персонажей и проводят время вместе. Кто-то проводит марафон по просмотру всех фильмов о Гарри Поттере подряд.

В этот день устраивают вечеринки, тематические мероприятия, играют в игры. На официальном портале Wizarding World можно принять участие в викторинах и определить свое общежитие.

Как изменились актеры Гарри Поттера

Мы предлагаем вспомнить, как изменились актеры, сыгравшие главных героев саги. Многие из них не стоят на месте, а продолжают активно развивать актерскую карьеру, уделять время своей семье и тому подобное. К сожалению, нескольких актеров не стало: это Алан Рикман, Майкл Гэмбон, Робби Колтрейн и другие. Но они продолжат существование в памяти миллионов поклонников.

Гарри Поттер – Дэниел Рэдклифф



Как изменились актеры "Гарри Поттера" / Коллаж Кино 24

Рональд Уизли – Руперт Гринт



Как изменились актеры "Гарри Поттера" / Коллаж Кино 24

Гермиона Грейнджер – Эмма Уотсон



Как изменились актеры "Гарри Поттера" / Коллаж Кино 24

Драко Мелфой – Том Фелтон



Как изменились актеры "Гарри Поттера" / Коллаж Кино 24

Невил Лонгботом – Мэтью Льюис



Как изменились актеры "Гарри Поттера" / Коллаж Кино 24

Фред и Джордж Уизли – Джеймс и Оливер Фелпс



Как изменились актеры "Гарри Поттера" / Коллаж Кино 24

Луна Лавгуд – Эванна Линч



Как изменились актеры "Гарри Поттера" / Коллаж Кино 24

Минерва Макгонегел – Мэгги Смит



Как изменились актеры "Гарри Поттера" / Коллаж Кино 24

Лорд Волдеморт – Реф Файнз



Как изменились актеры "Гарри Поттера" / Коллаж Кино 24