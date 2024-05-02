Згідно з книжками про Гаррі Поттера, саме 2 травня 1998 року відбулась битва за Гоґвортс. У цей день світло перемогло темряву: Гаррі здолав свого противника, лорда Волдеморта. Засновником свята у 2012 році став експрем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон, пише Кіно 24.

Дивіться також 3 мінісеріали про спорт, які варто подивитися кожному

Немає офіційних способів, як відзначати Міжнародний день Гаррі Поттера. Деякі фани об'єднуються в спільноти, перевдягаються в улюблених персонажів та проводять час разом. Хтось проводить марафон з перегляду усіх стрічок про Гаррі Поттера поспіль.

У цей день влаштовують вечірки, тематичні заходи, грають в ігри. На офіційному порталі Wizarding World можна взяти участь у вікторинах та визначити свій гуртожиток.

Як змінилися актори Гаррі Поттера

Ми пропонуємо пригадати, як змінилися актори, що зіграли головних героїв саги. Багато з них не стоять на місці, а продовжують активно розвивати акторську кар'єру, приділяти час своїй сім'ї тощо. На жаль, кількох акторів не стало: це Алан Рікман, Майкл Гембон, Роббі Колтрейн та інші. Та вони продовжать існування у пам'яті мільйонів прихильників.

Гаррі Поттер – Денієл Редкліфф



Як змінилися актори "Гаррі Поттера" / Колаж Кіно 24

Рональд Візлі – Руперт Ґрінт



Як змінилися актори "Гаррі Поттера" / Колаж Кіно 24

Герміона Ґрейнджер – Емма Вотсон



Як змінилися актори "Гаррі Поттера" / Колаж Кіно 24

Драко Мелфой – Том Фелтон



Як змінилися актори "Гаррі Поттера" / Колаж Кіно 24

Невіл Лонґботом – Метью Льюїс



Як змінилися актори "Гаррі Поттера" / Колаж Кіно 24

Фред та Джордж Візлі – Джеймс та Олівер Фелпс



Як змінилися актори "Гаррі Поттера" / Колаж Кіно 24

Луна Лавґуд – Еванна Лінч



Як змінилися актори "Гаррі Поттера" / Колаж Кіно 24

Мінерва Макґонеґел – Меггі Сміт



Як змінилися актори "Гаррі Поттера" / Колаж Кіно 24

Лорд Волдеморт – Реф Файнз



Як змінилися актори "Гаррі Поттера" / Колаж Кіно 24