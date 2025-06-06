Сегодня, 6 июня, в мире отмечают День кинотеатра под голым небом. По этому случаю Кино 24 подобрало фильмы, которые будут удачными для такого атмосферного просмотра.

К слову Уютный фильм для просмотра, когда за окном дождь: совет от Леси Никитюк

"Назад в будущее" (1985)

17-летний подросток Марти Макфлай получает звонок от друга, доктора Эммета Брауна, которого считают сумасшедшим. Он просит парня приехать ради какого-то эксперимента. Оказывается, что доктор создал машину времени, но чтобы ее запустить, надо разогнать до нужной скорости. Парень перемещается на 30 лет назад, но топлива для прыжка назад у него нет.

Это вечная история, где соединилась научная фантастика, юмор и шарм 80-х. Его атмосфера перекликается с летом, поэтому просмотр на свежем воздухе вечером только усилит ощущение магии и ностальгии и придаст хорошего настроения.

"Назад в будущее": смотрите трейлер онлайн

"Челюсти" (1975)

События культового фильма разворачиваются на курортном островке в разгар туристического сезона. Полицейские находят на пляже изуродованное тело девушки, которую убила белая акула. Причину смерти решают не разглашать, ведь это всех напугает. Однако хищник не намерен останавливаться.

Это крайне напряженный классический триллер. Его просмотр в помещении будет не таким интересным, как под открытым небом. Чтобы достичь максимального уровня погружения в историю, ленту даже можно посмотреть вблизи пляжа. Зловещая музыка и атмосфера ужаса станут еще более захватывающими на свежем воздухе.

"Челюсти": смотрите трейлер онлайн

"За бортом" (1987)

В центре сюжета – властная и высокомерная миллиардерша Джоанна Стейтон. Она владеет шикарной яхтой. Когда судно останавливается для ремонта, Джоанна нанимает плотника Дина, чтобы тот изготовил шкафчик для обуви. Но женщина осталась недовольна, поэтому даже ему не заплатила. Ища на палубе обручальное кольцо, Джоанна падает за борт и теряет память. Дин решает отомстить ей: он называет женщину Энни и объявляет ее своей женой и матерью сыновей.

Эта романтическая комедия – один из лучших вариантов летнего кино. Здесь юмор, смешные инциденты и атмосфера моря. Просмотр под открытым небом создаст эффект, словно вы сами побывали в небольшом летнем отпуске и посмеялись вместе с главными героями.

"За бортом": смотрите трейлер онлайн