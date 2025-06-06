Сьогодні, 6 червня, у світі відзначають День кінотеатру під голим небом. З цієї нагоди Кіно 24 підібрало фільми, які будуть вдалими для такого атмосферного перегляду.

До слова Затишний фільм для перегляду, коли за вікном дощ: порада від Лесі Нікітюк

"Назад у майбутнє" (1985)

17-річний підліток Марті Макфлай отримує дзвінок від друга, доктора Еммета Брауна, якого вважають божевільним. Він просить хлопця приїхати заради якогось експерименту. Виявляється, що доктор створив машину часу, але щоб її запустити, треба розігнати до потрібної швидкості. Хлопець переміщається на 30 років назад, але палива для стрибка назад у нього немає.

Це вічна історія, де поєдналась наукова фантастика, гумор та шарм 80-х. Його атмосфера перегукується з літом, тому перегляд на свіжому повітрі ввечері тільки посилить відчуття магії та ностальгії та додасть гарного настрою.

"Назад у майбутнє": дивіться трейлер онлайн

"Щелепи" (1975)

Події культового фільму розгортаються на курортному острівці в розпал туристичного сезону. Поліцейські знаходять на пляжі понівечене тіло дівчини, яку вбила біла акула. Причину смерті вирішують не розголошувати, адже це всіх налякає. Проте хижак не намірений зупинятися.

Це вкрай напружений класичний трилер. Його перегляд у приміщенні буде не таким цікавим, як просто неба. Щоб досягти максимального рівня занурення в історію, стрічку навіть можна переглянути поблизу пляжу. Зловісна музика та атмосфера жаху стануть ще захопливішими на свіжому повітрі.

"Щелепи": дивіться трейлер онлайн

"За бортом" (1987)

У центрі сюжету – владна і зарозуміла мільярдерка Джоанна Стейтон. Вона володіє шикарною яхтою. Коли судно зупиняється для ремонту, Джоанна наймає теслю Діна, щоб той виготовив шафку для взуття. Але жінка залишилась незадоволена, тому навіть йому не заплатила. Шукаючи на палубі обручку, Джоанна падає за борт і втрачає пам'ять. Дін вирішує помститись їй: він називає жінку Ені та оголошує її своєю дружиною і матір'ю синів.

Ця романтична комедія – один з найкращих варіантів літнього кіно. Тут гумор, смішні інциденти та атмосфера моря. Перегляд просто неба створить ефект, немов ви самі побували у невеликій літній відпустці та посміялися разом з головними героями.

"За бортом": дивіться трейлер онлайн