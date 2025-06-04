Українська телеведуча Леся Нікітюк порадила фільм, який буде хорошим варіантом для перегляду, коли за вікном дощ. Про це пише Кіно 24 з посиланням на її інстаграм.

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На думку Лесі Нікітюк, вдалим фільмом на тлі дощової погоди може стати "Непристойна пропозиція". Це американська драма режисера Едріана Лайна на основі однойменного роману, де головну роль зіграли Вуді Гаррельсон, Демі Мур та Роберт Редфорд.



Леся Нікітюк порадила фільм / Фото з інстаграм-сторіз

Про що сюжет фільму

У центрі – щаслива сімейна пара Девід та Даяна Мерфі. Вони мріють про свій будинок, де могли б створювати своє майбутнє. Та на це їм критично не вистачає коштів, тому Мерфі вирушають у Лас-Вегас.

Там Даяну помічає мільярдер Джон Гейдж і пропонує їй мільйон доларів за одну ніч. Дівчина відмовляється, але розповідає про це коханому. Вони розуміють, що це шанс побудувати омріяний дім. Головні герої постають перед надскладним вибором: піти на зраду заради того, щоб втілити свою мрію, чи зберегти чисті та ніжні стосунки.

"Непристойна пропозиція": дивіться трейлер онлайн

Фільм мав шалений касовий успіх, але отримав змішані відгуки від критиків. Одні хвалили цікаву та оригінальну історію, романтику, а інші розкритикували стрічку: їм сюжет здався безглуздим і банальним, а зображення жінки – неприємним та об'єктивізованим.

Водночас "Непристойна пропозиція" справді може стати гарним вибором для перегляду в дощову погоду, адже вона додає настрою та створює затишну атмосферу. Погода за вікном немов підкреслює напругу й нерішучість героїв та додає драматичності. Так глядач повністю занурюється в роздуми про вибір, спокусу та межі моралі.