Среди них есть события как прошлого века, так и наших дней. Выбирайте ту ленту, которая больше всего придется вам по душе, пишет 24 Канал.
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"Соловей поёт. Пока есть голос", 2019
Рейтинг IMDb: 9,0
Документальный фильм исследует историю украинского языка, его роль в формировании национальной идентичности и последствия многолетней русификации. Картина объясняет, почему языковой вопрос в Украине остается актуальным и сегодня.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
"Дом "Слово": Бесконечный роман", 2021
Рейтинг IMDb: 8,3
Фильм рассказывает о харьковском доме "Слово", где в 1920-х годах поселились самые выдающиеся украинские писатели. Через их судьбы показано, как советская власть уничтожала украинскую интеллигенцию в эпоху Расстрелянного возрождения.
"Дом "Слово": Бесконечный роман": смотрите онлайн трейлер фильма
"Украина. Точка отсчёта", 2011
Рейтинг IMDb: 8,8
Документальный фильм прослеживает главные события украинской истории от древних времён до современности. Фильм помогает понять, как формировалась украинская государственность и национальное самосознание.
"Щедрик", 2022
Рейтинг IMDb: 7,9
События разворачиваются во время Второй мировой войны вокруг трех семей разных национальностей, живущих в одном доме. Несмотря на войну, оккупацию и потери, герои пытаются сохранить человечность, а символом надежды становится известная украинская песня "Щедрик".
"Щедрик": смотрите онлайн трейлер фильма
"Зима в огне: Борьба Украины за свободу", 2015
Рейтинг IMDb: 8,3
Документальный фильм показывает события Революции Достоинства 2013 – 2014 годов глазами её участников. В картине показано, как мирные протесты переросли в масштабное движение за свободу и демократические перемены.
"Наследие нации", 2016
Рейтинг IMDb: –
Фильм посвящён украинской вышиванке и её значению для разных поколений украинцев. Через личные истории героев показано, как традиционная одежда стала символом памяти, культуры и единства.
"Киборги", 2017
Рейтинг IMDb: 7,5
Военная драма рассказывает об украинских военных, которые защищали Донецкий аэропорт в 2014 году. Фильм показывает не только боевые действия, но и характеры и взаимоотношения бойцов.
"Киборги": смотрите онлайн трейлер фильма
"Тетрадь войны", 2020
Рейтинг IMDb: 8,7
Документальная картина состоит из реальных видеозаписей, сделанных украинскими военными и гражданскими лицами на Донбассе. Фильм без комментариев показывает повседневную реальность войны и её влияние на людей.
"2000 метров до Андреевки", 2025
Рейтинг IMDb: 8,4
Документальный фильм оскароносного режиссера Мстислава Чернова показывает боевой путь украинских военных во время освобождения села Андреевка в Донецкой области. Зритель видит войну непосредственно с позиций бойцов, которые метр за метром продвигаются под постоянными обстрелами.
"Цена правды", 2019
Рейтинг IMDb: 6,9
Историческая драма основана на реальных событиях из жизни журналиста Гарета Джонса. Рискуя собственной безопасностью, он пытается донести до мира правду о Голодоморе в Украине 1932–1933 годов, который советская власть скрыла от международного сообщества.
"Цена правды": смотрите онлайн трейлер фильма
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