Среди них есть события как прошлого века, так и наших дней. Выбирайте ту ленту, которая больше всего придется вам по душе, пишет 24 Канал.

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"Соловей поёт. Пока есть голос", 2019

Рейтинг IMDb: 9,0

Документальный фильм исследует историю украинского языка, его роль в формировании национальной идентичности и последствия многолетней русификации. Картина объясняет, почему языковой вопрос в Украине остается актуальным и сегодня.

"Дом "Слово": Бесконечный роман", 2021

Рейтинг IMDb: 8,3

Фильм рассказывает о харьковском доме "Слово", где в 1920-х годах поселились самые выдающиеся украинские писатели. Через их судьбы показано, как советская власть уничтожала украинскую интеллигенцию в эпоху Расстрелянного возрождения.

"Дом "Слово": Бесконечный роман": смотрите онлайн трейлер фильма

"Украина. Точка отсчёта", 2011

Рейтинг IMDb: 8,8

Документальный фильм прослеживает главные события украинской истории от древних времён до современности. Фильм помогает понять, как формировалась украинская государственность и национальное самосознание.

"Щедрик", 2022

Рейтинг IMDb: 7,9

События разворачиваются во время Второй мировой войны вокруг трех семей разных национальностей, живущих в одном доме. Несмотря на войну, оккупацию и потери, герои пытаются сохранить человечность, а символом надежды становится известная украинская песня "Щедрик".

"Щедрик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Зима в огне: Борьба Украины за свободу", 2015

Рейтинг IMDb: 8,3

Документальный фильм показывает события Революции Достоинства 2013 – 2014 годов глазами её участников. В картине показано, как мирные протесты переросли в масштабное движение за свободу и демократические перемены.

"Наследие нации", 2016

Рейтинг IMDb: –

Фильм посвящён украинской вышиванке и её значению для разных поколений украинцев. Через личные истории героев показано, как традиционная одежда стала символом памяти, культуры и единства.

"Киборги", 2017

Рейтинг IMDb: 7,5

Военная драма рассказывает об украинских военных, которые защищали Донецкий аэропорт в 2014 году. Фильм показывает не только боевые действия, но и характеры и взаимоотношения бойцов.

"Киборги": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тетрадь войны", 2020

Рейтинг IMDb: 8,7

Документальная картина состоит из реальных видеозаписей, сделанных украинскими военными и гражданскими лицами на Донбассе. Фильм без комментариев показывает повседневную реальность войны и её влияние на людей.

"2000 метров до Андреевки", 2025

Рейтинг IMDb: 8,4

Документальный фильм оскароносного режиссера Мстислава Чернова показывает боевой путь украинских военных во время освобождения села Андреевка в Донецкой области. Зритель видит войну непосредственно с позиций бойцов, которые метр за метром продвигаются под постоянными обстрелами.

"Цена правды", 2019

Рейтинг IMDb: 6,9

Историческая драма основана на реальных событиях из жизни журналиста Гарета Джонса. Рискуя собственной безопасностью, он пытается донести до мира правду о Голодоморе в Украине 1932–1933 годов, который советская власть скрыла от международного сообщества.

"Цена правды": смотрите онлайн трейлер фильма

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