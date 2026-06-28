Серед них є події як минулого століття, так і сьогодення. Обирайте ту стрічку, яка найбільше припаде до душі, пише 24 Канал.

Цікаво Подивитесь всією сім'єю: 5 високорейтингових фільмів, які не відпустять від екрана

"Соловей співає. Доки голос має", 2019

Рейтинг IMDb: 9,0

Документальний фільм досліджує історію української мови, її роль у формуванні національної ідентичності та наслідки багаторічної русифікації. Стрічка пояснює, чому мовне питання в Україні залишається важливим і сьогодні.

"Будинок "Слово": Нескінчений роман", 2021

Рейтинг IMDb: 8,3

Фільм розповідає про харківський будинок "Слово", де в 1920-х роках оселилися найвидатніші українські письменники. Через їхні долі показано, як радянська влада знищувала українську інтелігенцію в епоху Розстріляного відродження.

"Будинок "Слово": Нескінчений роман": дивіться онлайн трейлер фільму

"Україна. Точка відліку", 2011

Рейтинг IMDb: 8,8

Документальна стрічка відстежує головні події української історії від давніх часів до сучасності. Фільм допомагає зрозуміти, як формувалась українська державність та національна свідомість.

"Щедрик", 2022

Рейтинг IMDb: 7,9

Події розгортаються під час Другої світової війни навколо трьох родин різних національностей, які живуть в одному будинку. Попри війну, окупації та втрати, герої намагаються зберегти людяність, а символом надії стає відома українська пісня "Щедрик".

"Щедрик": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зима у вогні: Боротьба України за свободу", 2015

Рейтинг IMDb: 8,3

Документальний фільм показує події Революції Гідності 2013 – 2014 років очима її учасників. У стрічці показано, як мирні протести переросли у масштабний рух за свободу та демократичні зміни.

"Спадок нації", 2016

Рейтинг IMDb: –

Фільм присвячений українській вишиванці та її значенню для різних поколінь українців. Через особисті історії героїв показано, як традиційний одяг став символом пам'яті, культури та єдності.

"Кіборги", 2017

Рейтинг IMDb: 7,5

Воєнна драма розповідає про українських військових, які обороняли Донецький аеропорт у 2014 році. Фільм показує не тільки військові дії, а й характери та взаємини бійців.

"Кіборги": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зошит війни", 2020

Рейтинг IMDb: 8,7

Документальна картина складається з реальних відеозаписів, зроблених українськими військовими та цивільними на Донбасі. Фільм показує повсякденну реальність війни та її вплив на людей без коментарів.

"2000 метрів до Андріївки", 2025

Рейтинг IMDb: 8,4

Документальний фільм оскароносного режисера Мстислава Чернова показує бойовий шлях українських військових під час звільнення села Андріївка на Донеччині. Глядач бачить війну безпосередньо з позицій бійців, які метр за метр просуваються під постійними обстрілами.

"Ціна правди", 2019

Рейтинг IMDb: 6,9

Історична драма заснована на реальних подіях із життя журналіста Ґарета Джонса. Ризикуючи власною безпекою, він намагається донести світові правду про Голодомор в Україні 1932-33 років, який радянська влада приховала від міжнародної спільноти.

"Ціна правди": дивіться онлайн трейлер фільму

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