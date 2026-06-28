Серед них є події як минулого століття, так і сьогодення. Обирайте ту стрічку, яка найбільше припаде до душі, пише 24 Канал.
Цікаво Подивитесь всією сім'єю: 5 високорейтингових фільмів, які не відпустять від екрана
"Соловей співає. Доки голос має", 2019
Рейтинг IMDb: 9,0
Документальний фільм досліджує історію української мови, її роль у формуванні національної ідентичності та наслідки багаторічної русифікації. Стрічка пояснює, чому мовне питання в Україні залишається важливим і сьогодні.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
"Будинок "Слово": Нескінчений роман", 2021
Рейтинг IMDb: 8,3
Фільм розповідає про харківський будинок "Слово", де в 1920-х роках оселилися найвидатніші українські письменники. Через їхні долі показано, як радянська влада знищувала українську інтелігенцію в епоху Розстріляного відродження.
"Будинок "Слово": Нескінчений роман": дивіться онлайн трейлер фільму
"Україна. Точка відліку", 2011
Рейтинг IMDb: 8,8
Документальна стрічка відстежує головні події української історії від давніх часів до сучасності. Фільм допомагає зрозуміти, як формувалась українська державність та національна свідомість.
"Щедрик", 2022
Рейтинг IMDb: 7,9
Події розгортаються під час Другої світової війни навколо трьох родин різних національностей, які живуть в одному будинку. Попри війну, окупації та втрати, герої намагаються зберегти людяність, а символом надії стає відома українська пісня "Щедрик".
"Щедрик": дивіться онлайн трейлер фільму
"Зима у вогні: Боротьба України за свободу", 2015
Рейтинг IMDb: 8,3
Документальний фільм показує події Революції Гідності 2013 – 2014 років очима її учасників. У стрічці показано, як мирні протести переросли у масштабний рух за свободу та демократичні зміни.
"Спадок нації", 2016
Рейтинг IMDb: –
Фільм присвячений українській вишиванці та її значенню для різних поколінь українців. Через особисті історії героїв показано, як традиційний одяг став символом пам'яті, культури та єдності.
"Кіборги", 2017
Рейтинг IMDb: 7,5
Воєнна драма розповідає про українських військових, які обороняли Донецький аеропорт у 2014 році. Фільм показує не тільки військові дії, а й характери та взаємини бійців.
"Кіборги": дивіться онлайн трейлер фільму
"Зошит війни", 2020
Рейтинг IMDb: 8,7
Документальна картина складається з реальних відеозаписів, зроблених українськими військовими та цивільними на Донбасі. Фільм показує повсякденну реальність війни та її вплив на людей без коментарів.
"2000 метрів до Андріївки", 2025
Рейтинг IMDb: 8,4
Документальний фільм оскароносного режисера Мстислава Чернова показує бойовий шлях українських військових під час звільнення села Андріївка на Донеччині. Глядач бачить війну безпосередньо з позицій бійців, які метр за метр просуваються під постійними обстрілами.
"Ціна правди", 2019
Рейтинг IMDb: 6,9
Історична драма заснована на реальних подіях із життя журналіста Ґарета Джонса. Ризикуючи власною безпекою, він намагається донести світові правду про Голодомор в Україні 1932-33 років, який радянська влада приховала від міжнародної спільноти.
"Ціна правди": дивіться онлайн трейлер фільму
Також зверніть увагу й інші українські фільми, які пробирають до мурах.