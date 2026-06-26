Саме тому в матеріалі 24 Каналу ми підготували добірку таких фільмів. Серед них ви неодмінно знайдете стрічку, яка подарує незабутні враження всій родині.

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"Білий птах: Дивовижна історія"

Це високорейтингова американська стрічка, прем'єра якої відбулася у 2023 році. Сюжет заснований на реальній історії єврейської дівчинки, яка жила в окупованій німцями Франції під час Другої світової війни. Рятуючись від смертельної небезпеки, вона знаходить прихисток у французькій родині.

"Білий птах: Дивовижна історія": дивіться онлайн трейлер фільму

Саме там дівчинка товаришує з хлопчиком, якого в школі всі цуралися. Це щемка історія про людяність, доброту й підтримку, яка нагадує: кожен заслуговує на любов і співчуття.

"Крадійка книжок"

Прем'єра фільму "Крадійка книжок" відбулася у 2013 році. Ця драматична стрічка стане чудовим вибором для сімейного перегляду, якщо ви шукаєте не легку розвагу, а глибоку й емоційну історію. Фільм є екранізацією однойменного роману Маркуса Зузака.

"Крадійка книжок": дивіться онлайн трейлер фільму

Він розповідає про дівчинку, яка живе в нацистській Німеччині й знаходить розраду та силу в книжках. Через її погляд стрічка показує весь жах війни, водночас нагадуючи, що навіть у найтемніші часи можна зберегти людяність.

"Антарктида"

Цей український документальний фільм стане чудовим вибором для сімейного перегляду, якщо ви любите захопливі історії, засновані на реальних подіях. Це не просто документальна стрічка, а справжня кіноподорож Антона Птушкіна до української антарктичної станції "Академік Вернадський".

"Антарктида": дивіться онлайн трейлер фільму

Прем'єра фільму відбулася 4 вересня 2025 року. Глядачі побачать життя українських полярників, які досліджують нашу планету в суворих природних умовах, далеко від звичного цивілізованого світу, де немає магазинів, звичних зручностей і можливості швидко отримати необхідне.

"Чарлі та шоколадна фабрика"

Цей американський фільм стане чудовим вибором для всіх шанувальників фентезі та пригод. Якщо ваша родина любить шоколад і чарівні історії, "Чарлі та шоколадна фабрика" подарує незабутні враження.

"Чарлі та шоколадна фабрика": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету – ексцентричний кондитер Віллі Вонка, який шукає собі гідного наступника. Для цього він запрошує п'ятьох дітей відвідати свою легендарну шоколадну фабрику, двері якої були зачинені для сторонніх протягом 15 років.

"Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини"

Цей культовий фільм чудово підійде всім, хто любить бойовики, пригоди, фентезі та історії про піратів і пошуки скарбів. Перша частина "Піратів Карибського моря" вийшла на екрани у 2003 році й відтоді стала справжньою класикою жанру.

"Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини": дивіться онлайн трейлер фільму

Це захоплива історія про харизматичного капітана Джека Горобця, який прагне повернути свій легендарний корабель – "Чорну Перлину", вирушаючи назустріч небезпечним пригодам. Такий фільм стане чудовим варіантом для сімейного кіновечора.