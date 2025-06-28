Кино 24 расскажет о важных фильмах, где рассказывают о борьбе украинского народа. Они помогут лучше понять нашу идентичность и узнать больше фактов об истории государства.
Важно 3 легендарные фильмы о крымских татарах, которые стоит посмотреть каждому
"Украина. Точка отсчета" (2012)
Документальная драма рассказывает о годах, изменивших Украину – от 1989 до 1991. От встречи президентов в Беловежской пуще до обретения Украиной независимости.
"Тайный дневник Симона Петлюры" (2021)
Фильм рассказывает о жизни Симона Петлюры – главного атамана войск УНР, его последние дни жизни и гибель. Лента развеивает мифы вокруг легендарного деятеля и показывает тернистый период в украинской истории.
"Тайный дневник Симона Петлюры": смотрите трейлер онлайн
"Зима в огне: Борьба Украины за свободу" (2015)
Лента показывает события Революции Достоинства, произошедшие зимой 2013 – 2014 годов. Она документирует, как начиналась мирная демонстрация на Майдане, переросшая в массовые протесты против режима Януковича.
"Киборги" (2017)
Знаковый фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о добровольцах, которые стали на защиту Донецкого аэропорта во время российско-украинской войны.
"Киборги": смотрите трейлер онлайн
"Наши 30"
Документальный проект создали к 30-й годовщине независимости Украины. Он рассказывает о важных событиях 90-х и становлении государства после распада СССР. Фильм состоит из 9 серий.
"20 дней в Мариуполе" (2023)
Документальный фильм Мстислава Чернова, за который он получил Оскар, показывает первые дни осады Мариуполя после российского вторжения в Украину.
"20 дней в Мариуполе": смотрите трейлер онлайн
"Кто мы? Психоанализ украинцев"
Фильм рассказывает о коллективной психотравме украинцев. Он предлагает варианты, как можно избавиться от них и что сделать, чтобы стать успешной нацией.
"Захар Беркут" (2019)
Лента рассказывает о событиях 13 века, когда монгольская орда дошла до Карпатских гор. Небольшая община во главе с Захаром Беркутом имеет план, как остановить многочисленного врага.
"Захар Беркут": смотрите трейлер онлайн
"Цена правды" (2019)
Польский режиссер Агнешка Холланд создала ленту о журналисте Гарете Джонсе, который приезжает в Москву, чтобы взять интервью у Сталина. Но в заключении знакомится с реальностью Советского союза, где несчастья, голод и массовые репрессии.
"Дом "Слово"" (2017)
Документальный фильм Тараса Томенко рассказывает о "Расстрелянном Возрождении": писателях и культурных деятелях, для которых советская власть построила отдельный дом в Харькове. Он стал местом для преследования и репрессий.
"Дом "Слово"": смотрите трейлер онлайн