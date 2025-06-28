Кіно 24 розповість про важливі фільми, де розповідають про боротьбу українського народу. Вони допоможуть краще зрозуміти нашу ідентичність та дізнатися більше фактів про історію держави.

Важливо 3 легендарні фільми про кримських татар, які варто подивитись кожному

"Україна. Точка відліку" (2012)

Документальна драма розповідає про роки, що змінили Україну – від 1989 до 1991. Від зустрічі президентів у Біловезькій пущі до здобуття Україною незалежності.

"Таємний щоденник Симона Петлюри" (2021)

Фільм розповідає про життя Симона Петлюри – головного отамана військ УНР, його останні дні життя й загибель. Стрічка розвіює міфи навколо легендарного діяча й показує тернистий період в українській історії.

"Таємний щоденник Симона Петлюри": дивіться трейлер онлайн

"Зима у вогні: Боротьба України за свободу" (2015)

Стрічка показує події Революції Гідності, що відбулися взимку 2013 – 2014 років. Вона документує, як починалась мирна демонстрація на Майдані, що переросла у масові протести проти режиму Януковича.

"Кіборги" (2017)

Знаковий фільм, заснований на реальних подіях, розповідає про добровольців, які стали на захист Донецького аеропорту під час російсько-української війни.

"Кіборги": дивіться трейлер онлайн

"Наші 30"

Документальний проєкт створили до 30-ї річниці незалежності України. Він розповідає про важливі події 90-х та становлення держави після розпаду СРСР. Фільм складається з 9 серій.

"20 днів у Маріуполі" (2023)

Документальний фільм Мстислава Чернова, за який він отримав Оскар, показує перші дні облоги Маріуполя після російського вторгнення в Україну.

"20 днів у Маріуполі": дивіться трейлер онлайн

"Хто ми? Психоаналіз українців"

Фільм розповідає про колективну психотравму українців. Він пропонує варіанти, як можна позбутися їх і що зробити, щоб стати успішною нацією.

"Захар Беркут" (2019)

Стрічка розповідає про події 13 століття, коли монгольська орда дійшла до Карпатських гір. Невелика громада на чолі з Захаром Беркутом має план, як зупинити численного ворога.

"Захар Беркут": дивіться трейлер онлайн

"Ціна правди" (2019)

Польська режисерка Аґнєшка Голланд створила стрічку про журналіста Ґарета Джонса, який приїжджає до Москви, щоб взяти інтерв'ю в Сталіна. Але в висновку знайомиться з реальністю Радянського союзу, де нещастя, голод і масові репресії.

"Будинок "Слово"" (2017)

Документальний фільм Тараса Томенка розповідає про "Розстріляне Відродження": письменників і культурних діячів, для яких радянська влада збудувала окремий дім у Харкові. Він став місцем для переслідування і репресій.

"Будинок "Слово"": дивіться трейлер онлайн