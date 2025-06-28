Борьба и путь к свободе: 10 фильмов об украинской идентичности

День Конституции Украины – важная дата, когда мы вспоминаем о фундаменте нашего государства. Это свобода, демократия, верховенство права. 28 июня стоит выбрать для просмотра ленты, которые больше рассказывают об украинской истории и борьбе народа за независимость.

Кино 24 расскажет о важных фильмах, где рассказывают о борьбе украинского народа. Они помогут лучше понять нашу идентичность и узнать больше фактов об истории государства.

Важно 3 легендарные фильмы о крымских татарах, которые стоит посмотреть каждому

"Украина. Точка отсчета" (2012)

Документальная драма рассказывает о годах, изменивших Украину – от 1989 до 1991. От встречи президентов в Беловежской пуще до обретения Украиной независимости.

"Тайный дневник Симона Петлюры" (2021)

Фильм рассказывает о жизни Симона Петлюры – главного атамана войск УНР, его последние дни жизни и гибель. Лента развеивает мифы вокруг легендарного деятеля и показывает тернистый период в украинской истории.

"Тайный дневник Симона Петлюры": смотрите трейлер онлайн

"Зима в огне: Борьба Украины за свободу" (2015)

Лента показывает события Революции Достоинства, произошедшие зимой 2013 – 2014 годов. Она документирует, как начиналась мирная демонстрация на Майдане, переросшая в массовые протесты против режима Януковича.

"Киборги" (2017)

Знаковый фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о добровольцах, которые стали на защиту Донецкого аэропорта во время российско-украинской войны.

"Киборги": смотрите трейлер онлайн

"Наши 30"

Документальный проект создали к 30-й годовщине независимости Украины. Он рассказывает о важных событиях 90-х и становлении государства после распада СССР. Фильм состоит из 9 серий.

"20 дней в Мариуполе" (2023)

Документальный фильм Мстислава Чернова, за который он получил Оскар, показывает первые дни осады Мариуполя после российского вторжения в Украину.

"20 дней в Мариуполе": смотрите трейлер онлайн

"Кто мы? Психоанализ украинцев"

Фильм рассказывает о коллективной психотравме украинцев. Он предлагает варианты, как можно избавиться от них и что сделать, чтобы стать успешной нацией.

"Захар Беркут" (2019)

Лента рассказывает о событиях 13 века, когда монгольская орда дошла до Карпатских гор. Небольшая община во главе с Захаром Беркутом имеет план, как остановить многочисленного врага.

"Захар Беркут": смотрите трейлер онлайн

"Цена правды" (2019)

Польский режиссер Агнешка Холланд создала ленту о журналисте Гарете Джонсе, который приезжает в Москву, чтобы взять интервью у Сталина. Но в заключении знакомится с реальностью Советского союза, где несчастья, голод и массовые репрессии.

"Дом "Слово"" (2017)

Документальный фильм Тараса Томенко рассказывает о "Расстрелянном Возрождении": писателях и культурных деятелях, для которых советская власть построила отдельный дом в Харькове. Он стал местом для преследования и репрессий.

"Дом "Слово"": смотрите трейлер онлайн