На 24-м канале собрано 10 фильмов для насыщенного киновечера – от фестивальных драм и документальных свидетельств до музыкальных историй и приключенческого кино. Это украинские фильмы, от которых невозможно оторваться, ведь каждый из них по-своему рассказывает о национальной идентичности, борьбе, памяти и любви к жизни.
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"Ты – Космос" (2025)
Это фантастическая трагикомедия режиссера Павла Острикова об одиночестве, любви и надежде в почти пустой Вселенной. В центре сюжета – украинский дальнобойщик Андрей, который после катастрофы оказывается среди звёзд один на один с тишиной, космическим кораблём и собственными мыслями.
"Ты – Космос": смотрите онлайн трейлер фильма24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Главную роль сыграл Владимир Кравчук, а режиссёрский взгляд придаёт истории иронии, светлой грусти и человеческого тепла. Это украинский фильм для тех, кто хочет увидеть великую историю через очень личное ощущение близости.
"Мои мысли тихие" (2019)
Трагикомедия режиссера Антонио Лукича о взрослении, семейных узах и попытке убежать от самого себя. Звукорежиссёр Вадим получает странный заказ: записать голоса редких животных в Закарпатье, но в путь с ним отправляется мама.
"Мои мысли тихие": смотрите онлайн трейлер фильма
Актёрский дуэт Ирмы Витовской и Андрея Лидаговского удерживает сюжет на тонком балансе между фирменным юмором и болезненной нежностью. Это кино попадает в сердце, потому что рассказывает о близких людях без пафоса, но с большой любовью.
"Я, „Победа“ и Берлин" (2024)
Приключенческая комедия режиссёра Ольги Ряшиной по мотивам повести Кузьмы Скрябина о молодости, дороге и вере в себя. Завязка простая и очень кинематографичная: музыкант отправляется в Берлин на старой "Победе", а путешествие постепенно превращается в испытание характера, дружбы и мечтаний.
"Я, "Победа" и Берлин": смотрите онлайн трейлер фильма
В главных ролях — Иван Блиндар, Мария Стопник и Владимир Гева. Картина привносит в подборку теплое настроение, дух 90-х и искренний украинский юмор, который легко узнать с первых сцен.
"Памфир" (2022)
Это мощная криминальная драма режиссёра Дмитрия Сухолиткого-Собчука о возвращении гастарбайтера в родную приграничную деревню. Главный герой хочет быть рядом с семьёй, но давние правила, местные связи и опасные решения быстро втягивают его в конфликт.
"Памфир": смотрите онлайн трейлер фильма
Александр Яцентюк создает образ человека, в котором сила граничит с уязвимостью, а актерская игра всего ансамбля держит напряжение до последних минут. Это фестивальный хит, в котором украинское кино звучит масштабно, смело и очень телесно.
"Щедрик" (2022)
Историческая драма режиссёра Олеси Моргунец-Исаенко о детях, семьях и силе песни на фоне великой исторической трагедии. Сюжетная линия разворачивается вокруг нескольких семей, чьи судьбы пересекаются во времена войн, оккупаций и потерь.
"Щедрик": смотрите онлайн трейлер фильма
Фильм не превращает боль в сухую документальную хронику, а показывает её через быт, голоса, музыку и трогательные моменты. Это картина о культурном наследии, которое выживает даже тогда, когда мир вокруг рушится.
"2000 метров до Андреевки" (2025)
Документальный фильм Мстислава Чернова об украинских военных и пути к селу Андреевка во время войны с Россией. Лента показывает не абстрактную войну, а конкретное расстояние, которое нужно преодолеть шаг за шагом, когда каждый метр может стать решающим.
"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма
Работа режиссёра уже получила признание на кинофестивале "Сандэнс", а визуальный ряд держит зрителя рядом с героями. Это сильный фильм о несокрушимости без искусственного героизирования.
"Довбуш" (2023)
Масштабная историческая приключенческая драма режиссера Олеся Санина о легендарном предводителе опришков Олексе Довбуше. В центре сюжета – борьба за свободу, личный выбор и сила человека, становящегося символом для других.
"Довбуш": смотрите онлайн трейлер фильма
Актерский состав в лице Сергея Стрельникова, Алексея Гнатковского, Дарьи Плахтий и других актеров придает истории энергию, а визуальный ряд переносит в мир Карпат, опасностей и повстанческого духа. Это киношедевр для тех, кто любит эпическое украинское кино с глубоким смыслом.
"20 дней в Мариуполе" (2023)
Это документальный фильм режиссёра Мстислава Чернова о первых неделях осады города во время полномасштабного вторжения России. Это не просто кино, а свидетельство, фиксирующее реальность войны, работу журналистов и жизнь людей в нечеловеческих условиях.
"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма
Лента получила премию "Оскар" как лучший полнометражный документальный фильм и стала первым украинским фильмом-победителем этой премии. Она вызывает боль, но её важно увидеть и запомнить.
"МУР. Ты [Романтика]" (2025)
Исторический мюзикл в киноадаптации Андрея Баутьонка, Максима Онанка и Александра Хоменко о творцах "Расстрелянного возрождения". Сюжет переносит зрителя в Харьков XX века, где творчество, молодость и мечта о будущем сталкиваются с давлением системы.
"МУР. Ты [Романтика]": смотрите онлайн трейлер фильма
Фильм сохраняет театральную энергию, музыку и живой контакт с аудиторией, а актерская игра делает исторических персонажей близкими. Это один из тех новых украинских фильмов, которые уже вышли и помогают по-новому говорить о памяти, культуре и голосах поколения, возвращающего себе собственную историю.
"Мирный-21" (2023)
Это военная драма режиссера Ахтема Сеитаблаева об украинских пограничниках в Луганской области в начале российской агрессии. Сюжет строится вокруг момента выбора: остаться верными присяге или поддаться давлению, которое быстро становится смертельно опасным.
Среди актёров – Андрей Саминин, Максим Девизоров, Павел Ли, Виктор Жданов, Роман Ясиновский и другие. Это фильм о чести, братстве и несокрушимости, который особенно актуален в День Конституции.
"Мирный-21": смотрите онлайн трейлер фильма
Это рекомендации к просмотру для тех, кто ищет новые украинские фильмы, которые уже вышли, и хочет лучше почувствовать украинское кино в его различных формах: от комедии и мюзикла до исторической драмы и документального свидетельства.