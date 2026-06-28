На 24 Каналі зібрано 10 стрічок для сильного кіновечора – від фестивальних драм і документальних свідчень до музичних історій та пригодницького кіно. Це українські фільми від яких неможливо відірватись, адже кожен із них по-своєму говорить про національну ідентичність, боротьбу, пам'ять і любов до життя.

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"Ти – Космос" (2025)

Це фантастична трагікомедія режисера Павла Острікова про самотність, любов і надію в майже порожньому Всесвіті. У центрі сюжету – український далекобійник Андрій, який після катастрофи опиняється серед зірок сам на сам із тишею, космічним кораблем і власними думками.

"Ти – Космос": дивіться онлайн трейлер фільму

Головну роль зіграв Володимир Кравчук, а режисерський погляд додає історії іронії, світлого суму й людського тепла. Це український фільм для тих, хто хоче побачити велику історію через дуже особисте відчуття близькості.

"Мої думки тихі" (2019)

Трагікомедія режисера Антоніо Лукіча про дорослішання, родинний зв'язок і спробу втекти від себе. Звукорежисер Вадим отримує дивне замовлення: записати голоси рідкісних тварин у Закарпатті, але в дорогу з ним вирушає мама.

"Мої думки тихі": дивіться онлайн трейлер фільму

Каст Ірми Вітовської та Андрія Лідаговського тримає сюжет на тонкому балансі між фірмовим гумором і болючою ніжністю. Це кіно влучає в серце, бо говорить про близьких людей без пафосу, але з великою любов'ю.

"Я, "Побєда" і Берлін" (2024)

Пригодницька комедія режисерки Ольги Ряшиної за мотивами повісті Кузьми Скрябіна про молодість, дорогу й віру в себе. Зав'язка проста й дуже кінематографічна: музикант вирушає до Берліна на старій Побєді, а подорож поступово перетворюється на перевірку характеру, дружби й мрій.

"Я, "Побєда" і Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму

У головних ролях – Іван Бліндар, Марія Стопник і Володимир Гева. Стрічка додає до добірки теплий настрій, дух 90-х і щирий український гумор, який легко впізнати з перших сцен.

"Памфір" (2022)

Це потужна кримінальна драма режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука про повернення заробітчанина до рідного прикордонного села. Головний герой хоче бути поряд із родиною, але давні правила, місцеві зв'язки та небезпечні рішення швидко затягують його в конфлікт.

"Памфір": дивіться онлайн трейлер фільму

Олександр Яцентюк створює образ людини, у якій сила межує з вразливістю, а акторська гра всього ансамблю тримає напругу до останніх хвилин. Це фестивальний хіт, де українське кіно звучить масштабно, сміливо й дуже тілесно.

"Щедрик" (2022)

Історична драма режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко про дітей, родини й силу пісні на тлі великої історичної трагедії. Сюжетна лінія розгортається довкола кількох сімей, чиї долі перетинаються в часи воєн, окупацій і втрат.

"Щедрик": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм не перетворює біль на суху документальну хроніку, а показує його через побут, голоси, музику й зворушливі моменти. Це стрічка про культурну спадщину, яка виживає навіть тоді, коли світ навколо руйнується.

"2000 метрів до Андріївки" (2025)

Документальний фільм Мстислава Чернова про українських військових і шлях до села Андріївка під час війни з Росією. Стрічка показує не абстрактну війну, а конкретну дистанцію, яку треба пройти крок за кроком, коли кожен метр може стати вирішальним.

"2000 метрів до Андріївки": дивіться онлайн трейлер фільму

Режисерська робота вже отримала визнання на кінофестивалі Санденс, а візуальний ряд тримає глядача поруч із героями. Це сильний фільм про незламність без штучного героїзування.

"Довбуш" (2023)

Масштабна історична пригодницька драма режисера Олеся Саніна про легендарного ватажка опришків Олексу Довбуша. У центрі сюжету – боротьба за свободу, особистий вибір і сила людини, яка стає символом для інших.

"Довбуш": дивіться онлайн трейлер фільму

Акторський склад Сергія Стрельникова, Олексія Гнатковського, Дар'ї Плахтій та інших акторів додає історії енергії, а візуальний ряд переносить у світ Карпат, небезпеки й повстанського духу. Це кіношедевр для тих, хто любить епічне українське кіно з глибоким сенсом.

"20 днів у Маріуполі" (2023)

Це документальний фільм режисера Мстислава Чернова про перші тижні облоги міста під час повномасштабного вторгнення Росії. Це не просто кіно, а свідчення, яке фіксує реальність війни, роботу журналістів і життя людей у нелюдських умовах.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка здобула премію Оскар як найкращий повнометражний документальний фільм і стала першим українським фільмом-переможцем цієї премії. Вона болить, але її важливо бачити й пам'ятати.

"МУР. Ти [Романтика]" (2025)

Історичний мюзикл у кіноверсії Андрія Баутьонка, Максима Онанка й Олександра Хоменка про митців Розстріляного відродження. Сюжет переносить у Харків 20 століття, де творчість, молодість і мрія про майбутнє стикаються з тиском системи.

"МУР. Ти [Романтика]": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм зберігає театральну енергію, музику й живий контакт з авдиторією, а акторська гра робить історичних постатей близькими. Це один із тих нових українських фільмів, які вже вийшли й допомагають по-новому говорити про пам'ять, культуру та голоси покоління, яке повертає собі власну історію.

"Мирний-21" (2023)

Це воєнна драма режисера Ахтема Сеітаблаєва про українських прикордонників у Луганській області на початку російської агресії. Зав'язка тримається на моменті вибору: залишитися вірними присязі чи піддатися тиску, який швидко стає смертельно небезпечним.

Серед акторів – Андрій Самінін, Максим Девізоров, Павло Лі, Віктор Жданов, Роман Ясіновський та інші. Це фільм про честь, побратимство й незламність, який особливо сильно звучить у День Конституції.

"Мирний-21": дивіться онлайн трейлер фільму

Це рекомендації до перегляду для тих, хто шукає нові українські фільми які вже вийшли й хоче краще відчути українське кіно в його різних формах: від комедії та мюзиклу до історичної драми й документального свідчення.