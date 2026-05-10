Сериалы для двоих: что посмотреть с мамой в особенный день

Ежегодно в Украине отмечают День матери во второе воскресенье мая. В 2026 году эта дата пришлась на 10 мая.

В такой особый день стоит не просто поздравить самого дорогого человека в своей жизни, но и провести с ним время. Потому что в свете последних событий время стало большой ценностью. Годы идут, родители стареют, поэтому не стоит терять и мгновения, чтобы как можно больше побыть с ними вместе. В День матери 24 Канал предлагает несколько интересных сериалов, которые можно посмотреть вместе с мамой.

"Девушки Гилмор", 2000 – 2007

Рейтинг IMDb: 8,2

Количество сезонов: 7

Количество серий: 153

Лорелай и Рори Гилмор живут в вымышленном городке Старз Холлоу в штате Коннектикут. Лорелай родила дочь Рори еще в подростковом возрасте. В ее жизни наступает момент, когда она вынуждена обратиться за финансовой помощью к своим родителям. Но это только начало приключений мамы и дочери.

Сериал хорошо раскрывает тему отношений родителей и детей.

"Эмили в Париже", 2020 –..

Рейтинг IMDb: 6,8

Количество сезонов: 5

Количество серий: 50

Эмили Купер живет и работает в Чикаго. И ей поступает предложение – год поработать в Париже, городе, который является ее мечтой.

Не все в новом коллективе встречают ее дружелюбно. Новая страна встречает ее не только вином, круассанами и изысканным стилем, но и конкуренцией, насмешками, неудачными историями любви и не только.

"Джинни и Джорджия", 2021 –..

Рейтинг IMDb: 7,5

Количество сезонов: 3

Количество серий: 30

Джорджия родила ребенка в 15 лет и стремится обеспечить ему лучшую жизнь. Чтобы избежать проблем, она постоянно переезжает. Для юной Джинни это означает постоянную адаптацию к новым условиям, установление личных границ и поиск новых друзей.

"Повсюду тлеют пожары", 2020

Рейтинг IMDb: 7,6

Количество сезонов: 1

Количество серий: 8

На первый взгляд, Ричардсоны – идеальная семья, и как-то их жизнь переплетается с судьбами загадочной матери и дочери. Эти две истории пересекаются, и именно поэтому сериал раскрывает важные вопросы бремени тайн, природы искусства, идентичности, а также силы материнства.

