3 украинских фильма, которые стоит посмотреть в День памяти Небесной Сотни

20 февраля Украина чтит память Героев Небесной Сотни. Это был период, когда более сотни людей отдали свою жизнь за свободную Украину.

Мы всегда должны помнить, какой ценой состоялась Революция Достоинства. Поэтому выбирайте документальный фильм в материале Кино 24 и вспомните, как это было.

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Фильмы, которые надо посмотреть в День памяти Небесной Сотни

"Зима, что нас изменила"

Это проект, который состоит из пяти разделов. Каждый из них имеет свою историю: "Небесная сотня" о 3 днях когда пострадало более 100 человек, "Первая смерть" о первом убитом – Сергея Нигояна, "Коктейли Грушевского" о событиях после насилия над студентами на площади, "Межигорье. Батина хата" о жилье Януковича, "Самооборона" о сопротивлении полиции, "Пожар в Доме Профсоюзов" – о страшном событии в здании, и "Автомайдан".

Во всех этих частях эмоционально воспроизводятся события, которые случились на Майдане и изменили Украину.

"Зима, что нас изменила": смотрите онлайн трейлер фильма

"Женские лица революции"

Это история о женщинах, которые были совсем не знакомыми, впрочем, их сблизила революция. А также большая любовь: у кого-то – к любимому мужчине, у кого-то – к сыну, к другу или к брату. А главное – к своей Родине. Женщины также создавали свою баррикаду.

"Женские лица революции": смотрите онлайн фильм

"Пленники"

Это документальный политический детектив. Главный герой ленты – участник Революции Достоинства студент-биолог Саша Клочко. Он идет в АТО, чтобы разыскать пленного ВВшника и узнает неожиданную тайну о событиях на Майдане.

"Пленники": смотрите онлайн трейлер фильма