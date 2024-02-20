Ми завжди повинні пам'ятати, якою ціною відбулася Революція Гідності. Тому обирайте документальний фільм в матеріалі Кіно 24 і пригадайте, як це було.

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Фільми, які треба подивитись у День пам'яті Небесної Сотні

"Зима, що нас змінила"

Це проєкт, який складається із 5 розділів. Кожен із них має свою історію: "Небесна сотня" про 3 дні коли постраждало понад 100 людей, "Перша смерть" про першого вбитого – Сергія Нігояна, "Коктейлі Грушевського" про події після насилля над студентами на майдані, "Межигір'я. Батіна хата" про житло Януковича, "Самооборона" про опір поліції, "Пожежа у Будинку Профспілок" – про страшну подію в будівлі, та "Автомайдан".

У всіх цих частинах емоційно відтворюються події, які трапилися на Майдані та змінили Україну.

"Зима, що нас змінила": дивіться онлайн трейлер фільму

"Жіночі обличчя революції"

Це історія про жінок, які були зовсім не знайомими, утім, їх зблизила революція. А також велика любов: у когось – до коханого чоловіка, у когось – до сина, до друга чи до брата. А головне – до своєї Батьківщини. Жінки також творили свою барикаду.

"Жіночі обличчя революції": дивіться онлайн фільм

"Бранці"

Це документальний політичний детектив. Головний герой стрічки – учасник Революції Гідності студент-біолог Саша Клочко. Він іде в АТО, щоб розшукати одного із полонених і дізнається несподівану таємницю про події на Майдані.

"Бранці": дивіться онлайн трейлер фільму