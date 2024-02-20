Мы всегда должны помнить, какой ценой состоялась Революция Достоинства. Поэтому выбирайте документальный фильм в материале Кино 24 и вспомните, как это было.

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Фильмы, которые надо посмотреть в День памяти Небесной Сотни

"Зима, что нас изменила"

Это проект, который состоит из пяти разделов. Каждый из них имеет свою историю: "Небесная сотня" о 3 днях когда пострадало более 100 человек, "Первая смерть" о первом убитом – Сергея Нигояна, "Коктейли Грушевского" о событиях после насилия над студентами на площади, "Межигорье. Батина хата" о жилье Януковича, "Самооборона" о сопротивлении полиции, "Пожар в Доме Профсоюзов" – о страшном событии в здании, и "Автомайдан".

Во всех этих частях эмоционально воспроизводятся события, которые случились на Майдане и изменили Украину.

"Зима, что нас изменила": смотрите онлайн трейлер фильма

"Женские лица революции"

Это история о женщинах, которые были совсем не знакомыми, впрочем, их сблизила революция. А также большая любовь: у кого-то – к любимому мужчине, у кого-то – к сыну, к другу или к брату. А главное – к своей Родине. Женщины также создавали свою баррикаду.

"Женские лица революции": смотрите онлайн фильм

"Пленники"

Это документальный политический детектив. Главный герой ленты – участник Революции Достоинства студент-биолог Саша Клочко. Он идет в АТО, чтобы разыскать пленного ВВшника и узнает неожиданную тайну о событиях на Майдане.

"Пленники": смотрите онлайн трейлер фильма