Такие фильмы, как "Голод-33", "Цена правды", "Гіркі жнива" и другие, еще раз напоминают о Голодоморе-геноциде 1932–1933 годов – в них изображены истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима.

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Украинцы должны помнить свою историю и культуру, чтобы защищать свое право на свободу. В 2022 году, несмотря на войну и трудности, мы снова боремся за свободную жизнь.

Фильмы о Голодоморе, которые стоит посмотреть

Голод-33, 1991 год

Режиссер: Олесь Янчук

В главных ролях: Галина Сулима, Георгий Морозюк, Алексей Горбунов, Максим Коваль

Это первая полнометражка Олеся Янчука, снимавшего фильм, не боясь санкций со стороны советской власти. Лента – черно-белая экранизация "Желтого князя" Василия Барки. В 2009 году фильм получил приз Анри Ланглуа на Венецианском кинофестивале.

В центре истории – жизнь украинцев в такие урожайные, но голодные годы. У людей ничего не осталось. Столичный указ 1932 года стоил жизни популяции. Люди ели мышей, сорняки, впоследствии доходило до каннибализма. Фильм расскажет историю о простой селянской семье, пострадавшей от голода.

"Голод 33": смотрите фильм

Важно. Сайт 24 канала создал проект " Голод и мор: память поколений ", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. Все статьи проекта – читайте по ссылке .

Живые, 2008 год

Режиссер: Сергей Буковский

В ролях: свидетели Голодомора

Лента "Живые" была показана почти в 20 странах мира. "Было сделано очень много шагов, чтобы эта тема стала общеизвестной", – говорит Сергей Буковский. Задачей режиссера было помочь понять зрителю после просмотра этого фильма, что Голодомор в Украине – настоящее убийство голодом миллионов украинцев из-за целенаправленной политики коммунистического тоталитарного режима.

В центре сюжета – свидетельства очевидцев; Сергей Буковский впервые в Украине рассказал историю британского журналиста Гарета Джонса, а также представил уникальные письма и архивные документы.

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"Живые": смотрите фильм

Гіркі жнива, 2017 год

Режиссер: Джордж Менделюк

В главных ролях: Теренс Стемп, Макс Айронс, Саманта Баркс, Барри Пеппер

Особенность фильма: эпическая драма "Гіркі жнива" основана на реальных событиях; стала первой масштабной англоязычной художественной кинокартиной о Голодоморе.

В центре сюжета – большая любовь на фоне трагических событий украинской истории 20 века. Жизнь двух влюбленных меняется навсегда из-за голодного 1933 года, они становятся жертвами сталинских репрессий. Режиссер хотел донести до читателя, что непреодолимая воля к жизни и дух борьбы сильнее всего. Фильм сняли канадские кинематографисты, а в главных ролях – голливудские, европейские и украинские актеры.

"Гіркі жнива": смотрите трейлер