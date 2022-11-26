Такі фільми, як "Голод-33", "Ціна правди", "Гіркі жнива" та інші, ще раз нагадують про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років – у них зображені історії людей, які пережили страшний злочин комуністичного тоталітарного режиму.

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Українці мають пам'ятати свою історію та культуру, аби могти захищати своє право на свободу. У 2022 році, попри війну та труднощі, ми знову боремося за вільне життя.

Фільми про Голодомор, які варто переглянути

Голод-33, 1991 рік

Режисер: Олесь Янчук

У головних ролях: Галина Сулима, Георгій Морозюк, Олексій Горбунов, Максимко Коваль

Це перша повнометражка Олеся Янчука, який знімав стрічку, не боячись санкцій з боку радянської влади. Стрічка – чорно-біла екранізація "Жовтого князя" Василя Барки. У 2009 році стрічка отримала приз Анрі Ланглуа на Венеційському кінофестивалі.

У центрі історії – життя українців у такі врожайні, але голодні роки. У людей не залишилося нічого. Московський указ 1932 року коштував життя населенню. Люди їли мишей, бур’яни, згодом доходило до канібалізму. Фільм розкаже історію про просту селянську сім’ю, яка зазнала від голоду значних втрат.

"Голод 33": дивіться фільм

Важливо. Сайт 24 каналу створив проєкт "Голод і мор: пам'ять поколінь", щоб нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. Усі статті проєкту – читайте за посиланням.

Живі, 2008 рік

Режисер: Сергій Буковський

У ролях: свідки Голодомору

Стрічку "Живі" показали майже у 20 країнах світу. "Було зроблено дуже багато кроків, щоб ця тема стала загальновідомою", – каже Сергій Буковський. Завданням режисера було допомогти зрозуміти глядачеві після перегляду цього фільму, що Голодомор в Україні – справжнє вбивство голодом мільйонів українців через цілеспрямовану політику комуністичного тоталітарного режиму.

У центрі сюжету – свідчення очевидців; Сергій Буковський вперше в Україні розповів історію британського журналіста Гарета Джонса, а також презентував унікальні листи й архівні документи.

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"Живі": дивіться фільм

Гіркі жнива, 2017 рік

Режисер: Джордж Менделюк

У головних ролях: Теренс Стемп , Макс Айронс , Саманта Баркс , Баррі Пеппер

Особливість фільму: епічна драма "Гіркі жнива" заснована на реальних подіях; стала першою масштабною англомовною художньою кінокартиною про Голодомор.

У центрі сюжету – велике кохання на тлі трагічних подій української історії 20 століття. Життя двох закоханих змінюється назавжди через голодний 1933 рік, вони стають жертвами сталінських репресій. Режисер хотів донести до читача, що непереборна воля до життя і дух боротьби сильніші за все. Фільм зняли канадські кінематографісти, а у головних ролях – голлівудські, європейські та українські актори.

"Гіркі жнива": дивіться трейлер

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