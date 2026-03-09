Поэтому совсем не удивительно, что некоторые произведения Шевченко взяли за основу фильмов. 24 Канал расскажет, что известно об этих кинолентах.

Может заинтересовать 4 фильма о женской силе, которые стоит посмотреть именно сегодня

"Наймичка", 1963

Рейтинг IMDb: 6,3

Основа: одноименная поэма Тараса Шевченко

Фильм рассказывает трагическую историю женщины, по имени Анна, которая рожает внебрачного ребенка. Опасаясь осуждения общества, она подбрасывает младенца бездетной семье состоятельных крестьян, а сама приходит к ним работать служанкой, чтобы быть рядом с сыном.

Анна вынуждена скрывать правду и всю жизнь молча наблюдать, как растет ее ребенок, не имея права назвать себя матерью.

Лента передает одну из самых болезненных тем творчества Шевченко – судьбу женщины в обществе, где честь и репутация важнее человеческих чувств.

Фильм "Наймичка": смотрите фильм онлайн

"Назар Стодоля", 1955

Рейтинг IMDb: 7,6

Основа: историческая драма Тараса Шевченко

События фильма происходят в казацкие времена. Молодой казак Назар Стодоля влюбляется в девушку Галю – дочь богатого сотника Фомы Кичатого. Однако отец не хочет отдавать дочь за казака и мечтает выдать ее за богатого жениха. Поэтому влюбленные вынуждены бороться за свое право быть вместе.

Фильм "Назар Стодоля": смотрите фильм онлайн

"Толока", 2020

Рейтинг IMDb: 7,0

Основа: по мотивам баллады "У тієї Катерини хата на помості…"

Фильм охватывает несколько веков украинской истории. В центре истории – женщина, по имени Катерина, чья хата становится символом дома, который украинцы снова и снова вынуждены отстраивать после войн и разрушений.

Каждый раз, когда дом разрушают враги или исторические катастрофы, люди со всей общины собираются на толоку – совместный труд, чтобы ее восстановить. Также одной из главных тем ленты остается любовь.

"Толока": смотрите онлайн трейлер фильма

"Причинна", 2017

Рейтинг IMDb: –

Основа: одноименная баллада Шевченко

Анимационный фильм переносит на экран одну из самых мистических поэзий Шевченко. В центре истории – молодая девушка, которая ждет своего любимого казака, который ушел в поход.

Длительное ожидание и тоска настолько меняют ее состояние, что люди начинают называть девушку "причинной" – будто заколдованной или безумной от любви.

"Причинна": смотрите онлайн трейлер фильма

Какой сериал посмотреть по мотивам поэмы Тараса Шевченко?

В 2014 году на украинские телеэкраны вышел сериал "Катерина", который одноименный к поэме Кобзаря. Он стал современной интерпретацией произведения.

Екатерина живет в обычном украинском селе. Ее жизнь меняется, когда в ее местности приезжает съемочная группа, чтобы работать над новым фильмом. Вместе с ними приезжает популярный актер Алексей Красильников, которого Екатерина давно считает своим кумиром.

Между девушкой и актером возникает роман. Однако мужчина уезжает, а Екатерина узнает, что беременна.