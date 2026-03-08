Чтобы развеять мифы, которые навязала власть СССР, предлагаем подборку фильмов, которые демонстрируют женскую силу, а также 24 Канал расскажет настоящую историю Международного женского дня, а не праздника "весны, красоты и нежности".

Читайте также Какие голливудские актеры живут с неизлечимыми заболеваниями

"Коко до Шанель", 2009

Рейтинг IMDb: 6,6

Фильм рассказывает о молодых годах легендарного французского модельера Коко Шанель – женщины, которая навсегда изменила мир моды.

Габриэль Шанель вынуждена расти в приюте после смерти матери. В юности она работает швеей и поет в кабаре, где получает прозвище Коко. Ее жизнь далека от роскоши: она вынуждена бороться с бедностью, предубеждениями и зависимостью женщин от мужчин в обществе того времени.

Благодаря настойчивости, таланту и сильному характеру Габриэль начинает создавать собственные модели одежды. Она отказывается от неудобных корсетов и предлагает женщинам простой, элегантный и практичный стиль.

"Коко до Шанель": смотрите онлайн трейлер фильма

"Девушка с татуировкой дракона", 2011

Рейтинг IMDb: 7,8

Лента основана на бестселлере "Девушка с татуировкой дракона" шведского писателя Стига Ларссона.

В центре истории – Лисбет Саландер, гениальная хакерша с непростым прошлым. Журналист Микаэль Блумквист привлекает ее к расследованию давнего исчезновения девушки из влиятельной семьи.

Постепенно расследование дела приводит их к темным тайнам богатой семьи и череде жестоких преступлений.

"Девушка с татуировкой дракона": смотрите онлайн трейлер фильма

"Он назвал меня Малала", 2015

Рейтинг IMDb: 7,0

Документальный фильм посвящен истории пакистанской правозащитницы Малала Юсуфзай – самой молодой лауреатки Нобелевской премии мира.

Лента рассказывает о детстве Малалы в Пакистане, где она вместе с отцом активно выступала за право девушек на образование. В регионе, где действовали радикальные группировки, такая позиция была опасной.

В 2012 году боевики совершили покушение на девушку, ранив ее за публичные выступления. Малала чудом выжила и после лечения продолжила свою борьбу за образование и права женщин во всем мире.

"Он назвал меня Малала": смотрите онлайн трейлер фильма

"Чужая молитва", 2017

Рейтинг IMDb: 7,5

Это украинский исторический фильм, вдохновленный реальной историей крымскотатарской женщины Саиде Арифовой.

События разворачиваются во время Второй мировой войны в Крыму. Молодая крымская татарка Саиде работает воспитательницей в детском приюте. Когда нацисты начинают преследовать еврейских детей, женщина решает спасти их.

Чтобы защитить детей от гибели, она обучает их крымскотатарским традициям и молитвам, чтобы немцы поверили, что они принадлежат к другому народу. Даже после войны Саиде вынуждена снова спасать этих детей – уже от советской власти во время депортации крымских татар.

"Чужая молитва": смотрите онлайн трейлер фильма

Что известно о Международном женском дне?