Щоб розвіяти міфи, які нав'язала влада СРСР, пропонуємо добірку фільмів, які демонструють жіночу силу, а також 24 Канал розповість справжню історію Міжнародного жіночого дня, а не свята "весни, краси та ніжності".
Читайте також Які голлівудські актори живуть із невиліковними захворюваннями
"Коко до Шанель", 2009
Рейтинг IMDb: 6,6
Фільм розповідає про молоді роки легендарної французької модельєрки Коко Шанель – жінки, яка назавжди змінила світ моди.
Габріель Шанель змушена рости в сиротинці після смерті матері. У юності вона працює швачкою та співає в кабаре, де отримує прізвисько Коко. Її життя далеке від розкоші: вона змушена боротися з бідністю, упередженнями та залежністю жінок від чоловіків у суспільстві того часу.
Завдяки наполегливості, таланту та сильному характеру Габріель починає створювати власні моделі одягу. Вона відмовляється від незручних корсетів і пропонує жінкам простий, елегантний та практичний стиль.
"Коко до Шанель": дивіться онлайн трейлер фільму
"Дівчина з татуюванням дракона", 2011
Рейтинг IMDb: 7,8
Стрічка заснована на бестселері "Дівчина з татуюванням дракона" шведського письменника Стіга Ларссона.
У центрі історії – Лісбет Саландер, геніальна хакерка з непростим минулим. Журналіст Мікаель Блумквіст залучає її до розслідування давнього зникнення дівчини з впливової родини.
Поступово розслідування справи приводить їх до темних таємниць багатої родини і низки жорстоких злочинів.
"Дівчина з татуюванням дракона": дивіться онлайн трейлер фільму
"Він назвав мене Малала", 2015
Рейтинг IMDb: 7,0
Документальний фільм присвячений історії пакистанської правозахисниці Малала Юсуфзай – наймолодшої лауреатки Нобелівської премії миру.
Стрічка розповідає про дитинство Малали у Пакистані, де вона разом із батьком активно виступала за право дівчат на освіту. У регіоні, де діяли радикальні угруповання, така позиція була небезпечною.
У 2012 році бойовики здійснили замах на дівчину, поранивши її за публічні виступи. Малала дивом вижила і після лікування продовжила свою боротьбу за освіту та права жінок у всьому світі.
"Він назвав мене Малала": дивіться онлайн трейлер фільму
"Чужа молитва", 2017
Рейтинг IMDb: 7,5
Це український історичний фільм, натхненний реальною історією кримськотатарської жінки Саїде Аріфової.
Події розгортаються під час Другої світової війни в Криму. Молода кримська татарка Саїде працює вихователькою у дитячому притулку. Коли нацисти починають переслідувати єврейських дітей, жінка вирішує врятувати їх.
Щоб захистити дітей від загибелі, вона навчає їх кримськотатарських традицій і молитов, аби німці повірили, що вони належать до іншого народу. Навіть після війни Саїде змушена знову рятувати цих дітей – уже від радянської влади під час депортації кримських татар.
"Чужа молитва": дивіться онлайн трейлер фільму
Що відомо про Міжнародний жіночий день?
- Усе почалося ще на початку XX століття, коли жінки в різних країнах світу почали масово виходити на страйки. Вони вимагали скорочення робочого дня, рівної з чоловіками оплати праці та виборчого права.
- Ідею створення єдиного міжнародного дня, коли жінки могли б гучно заявляти про свої вимоги та привертати увагу до нерівності, запропонувала діячка Клара Цеткін у 1910 році на жіночій конференції в Копенгагені.
- Остаточно дата 8 березня закріпилася у світовій історії через драматичні події 1917 року. Тієї зими робітниці текстильних фабрик у Петрограді, виснажені Першою світовою війною, жахливими умовами праці та нестачею їжі, вийшли на масовий страйк із гаслами "Хліба і миру".
- За часів СРСР початковий правозахисний зміст цього дня був навмисно стертий і замінений на свято "весни, краси та ніжності", що лише підкреслювало гендерні стереотипи.