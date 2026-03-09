4 фильма, которые сняты по произведениям Тараса Шевченко

Сегодня, 9 марта, исполняется 212 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Украинский поэт и писатель был выдающимся человеком, а его творческое наследие до сих пор остается большой гордостью для украинского народа.

Поэтому совсем не удивительно, что некоторые произведения Шевченко взяли за основу фильмов. 24 Канал расскажет, что известно об этих кинолентах.

"Наймичка", 1963

Рейтинг IMDb: 6,3

Основа: одноименная поэма Тараса Шевченко

Фильм рассказывает трагическую историю женщины, по имени Анна, которая рожает внебрачного ребенка. Опасаясь осуждения общества, она подбрасывает младенца бездетной семье состоятельных крестьян, а сама приходит к ним работать служанкой, чтобы быть рядом с сыном.

Анна вынуждена скрывать правду и всю жизнь молча наблюдать, как растет ее ребенок, не имея права назвать себя матерью.

Лента передает одну из самых болезненных тем творчества Шевченко – судьбу женщины в обществе, где честь и репутация важнее человеческих чувств.

"Назар Стодоля", 1955

Рейтинг IMDb: 7,6

Основа: историческая драма Тараса Шевченко

События фильма происходят в казацкие времена. Молодой казак Назар Стодоля влюбляется в девушку Галю – дочь богатого сотника Фомы Кичатого. Однако отец не хочет отдавать дочь за казака и мечтает выдать ее за богатого жениха. Поэтому влюбленные вынуждены бороться за свое право быть вместе.

"Толока", 2020

Рейтинг IMDb: 7,0

Основа: по мотивам баллады "У тієї Катерини хата на помості…"

Фильм охватывает несколько веков украинской истории. В центре истории – женщина, по имени Катерина, чья хата становится символом дома, который украинцы снова и снова вынуждены отстраивать после войн и разрушений.

Каждый раз, когда дом разрушают враги или исторические катастрофы, люди со всей общины собираются на толоку – совместный труд, чтобы ее восстановить. Также одной из главных тем ленты остается любовь.

"Причинна", 2017

Рейтинг IMDb: –

Основа: одноименная баллада Шевченко

Анимационный фильм переносит на экран одну из самых мистических поэзий Шевченко. В центре истории – молодая девушка, которая ждет своего любимого казака, который ушел в поход.

Длительное ожидание и тоска настолько меняют ее состояние, что люди начинают называть девушку "причинной" – будто заколдованной или безумной от любви.

Какой сериал посмотреть по мотивам поэмы Тараса Шевченко?

В 2014 году на украинские телеэкраны вышел сериал "Катерина", который одноименный к поэме Кобзаря. Он стал современной интерпретацией произведения.

Екатерина живет в обычном украинском селе. Ее жизнь меняется, когда в ее местности приезжает съемочная группа, чтобы работать над новым фильмом. Вместе с ними приезжает популярный актер Алексей Красильников, которого Екатерина давно считает своим кумиром.

Между девушкой и актером возникает роман. Однако мужчина уезжает, а Екатерина узнает, что беременна.