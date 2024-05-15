Семья – это самое важное, что есть в жизни каждого человека. Поэтому в праздник стоит уделить внимание самым близким. Можно провести время вместе за просмотром фильма, пишет Кино 24.

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"История о нас"

Год выпуска: 1999

Режиссёр : Режиссёр: Роб Райнер

Рейтинг IMDb: 6,0

Бен и Кэти были счастливой супружеской парой. Теперь злость и обиды, что накапливались на протяжении лет, выходят наружу. Из-за постоянных ссор супруги оказываются на грани развода. Бен и Кэти пытаются спасти свой брак – что может стать ключом к тому, чтобы вернуть любовь?

"История о нас": смотрите видео онлайн

"Весенние надежды"

Год выпуска: 2012

Режиссер: Дэвид Френкель

Рейтинг IMDb: 6,3

Главные герои фильма – это супружеская пара, которая живет вместе уже более 30 лет. Они кажутся счастливыми, ведь имеют свой дом, детей и внуков. Но их чувства друг к другу уже давно угасли. Пара обращается к доктору Фелду, который занимается проблемами семейных союзов. Удастся ли ему разжечь угасшие отношения и страсть?

"Весенние надежды": смотрите трейлер онлайн

"Чудо"

Год выпуска: 2017

Режиссер: Стивен Чбоски

Рейтинг IMDb: 7,9

Драма основана на одноименном романе Р. Дж. Паласио. Сюжет разворачивается вокруг мальчика Огги. Он такой же, как и другие мальчики – любит играть в игры, иногда ссорится с сестрой, обожает "Звездные войны". Но мальчика отличает от других его генетическая болезнь, из-за которой он никогда не ходил в школу. Но сейчас ему придется впервые сделать это. Эта лента доказывает: семья – это наша крепость.

"Чудо": смотрите трейлер онлайн

Эти трогательные фильмы подарят теплые эмоции и уют после просмотра. И напомнят о главном: как важно ценить семью.