Сім'я – це найважливіше, що є в житті кожної людини. Тож у свято варто приділити увагу найближчим. Можна провести час разом за переглядом фільму, пише Кіно 24.

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"Історія про нас"

Рік випуску: 1999

Режисер: Роб Райнер

Рейтинг IMDb: 6,0

Бен і Кеті були щасливою подружньою парою. Тепер злість та образи, що накопичувалися упродовж років, виходять назовні. Через постійні сварки подружжя опиняється на межі розлучення. Бен та Кеті намагаються врятувати свій шлюб – що може стати ключем до того, щоб повернути кохання?

"Історія про нас": дивіться відео онлайн

"Весняні надії"

Рік випуску: 2012

Режисер: Девід Френкель

Рейтинг IMDb: 6,3

Головні герої фільму – це подружня пара, яка живе разом вже понад 30 років. Вони здаються щасливими, адже мають свій будинок, дітей та онуків. Але їхні почуття один до одного вже давно згасли. Пара звертається до доктора Фелда, який займається проблемами сімейних союзів. Чи вдасться йому розпалити згаслі стосунки та пристрасть?

"Весняні надії": дивіться трейлер онлайн

"Диво"

Рік випуску: 2017

Режисер: Стівен Чбоскі

Рейтинг IMDb: 7,9

Драма заснована на однойменному романі Р. Дж. Паласіо. Сюжет розгортається навколо хлопчика Оггі. Він такий самий, як і інші хлопчики – любить грати в ігри, іноді свариться з сестрою, обожнює "Зоряні війни". Але хлопчика відрізняє від інших його генетична хвороба, через яку він ніколи не ходив до школи. Та зараз йому доведеться вперше зробити це. Ця стрічка доводить: сім'я – це наша фортеця.

"Диво": дивіться трейлер онлайн

Ці зворушливі фільми подарують теплі емоції та затишок після перегляду. І нагадають про головне: як важливо цінувати сім'ю.