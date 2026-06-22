Это день, напоминающий о той цене, которую украинцы продолжают платить сегодня, защищая свою независимость. Чтобы лучше осознавать последствия войны и не забывать о настоящей цене свободы, стоит смотреть фильмы, которые честно и без прикрас рассказывают о людях, ежедневно борющихся за нашу землю. В материале 24 Канала рассказываем о документальном фильме "2000 метров до Андреевки".

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Почему стоит посмотреть фильм "2000 метров до Андреевки"?

"2000 метров до Андреевки" – это вторая полнометражная лента, снятая украинским режиссером, лауреатом премий "Оскар", Пулитцеровской премии, Гильдии режиссеров и продюсеров Америки, BAFTA и Royal Television Society Television Journalism Awards, журналист Associated Press Мстислав Чернов о событиях российско-украинской войны.

В частности, фильм посвящен истории освобождения села Андреевки под Бахмутом ВСУ и, в частности, 3-й отдельной штурмовой бригадой. Украинцы хорошо помнят Мстислава Чернова как режиссера фильма "20 дней в Мариуполе", принесшего Украине "Оскар".



Фильм "20 дней в Мариуполе" / Кадр из фильма

Эта документальная лента дала зрителям эмоциональный и болезненный взгляд на первые дни российского вторжения в Украину и его влияние на гражданское население.

А в новой картине Чернов и его коллега – фотограф Associated Press, сопродюсер и оператор Александр Бабенко – направили свои камеры на украинских военных и показали реальную жизнь наших героев в окопах.

"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма

Во время тяжелого контрнаступления в 2023 году журналисты шли вслед за военными 3-й ОШБр. Военные метр за метром преодолевали узкую полосу, чтобы освободить оккупированное россиянами и окруженное минами село Андреевка в окрестностях Бахмута.

Как проходили съемки фильма "2000 метров до Андреевки"?

Съемки фильма проходили в сентябре 2023 года, а вся работа над картиной заняла почти 1,5 года.

Над фильмом также работали продюсеры Мишель Майснер и Рейни Аронсон-Рат, которые тоже получили "Оскар" за "20 дней в Мариуполе".

"2000 метров до Андреевки" – это глубоко проникновенное и бескомпромиссное описание того, что происходит на поле боя. Журналистика очевидцев чрезвычайно важна. Мы очень рады сотрудничать с FRONTLINE, чтобы поделиться этим важным документальным фильмом с как можно более широкой аудиторией,

– отметила старший вице-президент и исполнительный редактор Associated Press Джули Пейс.

Монтажом также занималась Мишель Майснер. Музыку к фильму создал двукратный лауреат премии "Грэмми", композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер ("Чернобыль", "Джокер").