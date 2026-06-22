Це день, який пригадує ту ціну, яку українці продовжують платити сьогодні, захищаючи свою незалежність. Щоб краще усвідомлювати наслідки війни та не забувати справжню ціну свободи, варто дивитися стрічки, які чесно й без прикрас розповідають про людей, що щодня борються за нашу землю. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про документальний фільм "2000 метрів до Андріївки".

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Чому варто подивитись фільм "2000 метрів до Андріївки"?

"2000 метрів до Андріївки" – це друга повнометражна стрічка, яку зняв український режисер, лауреат премій Оскар, Пулітцерівської премії, Гільдій режисерів та продюсерів Америки, BAFTA та Royal Television Society Television Journalism Awards, журналіст Associated Press Мстислав Чернов про події російсько-української війні.

Зокрема, стрічка зосереджується на історії звільнення села Андріївки під Бахмутом ЗСУ та, безпосередньо, 3-ою окремою штурмовою бригадою. Українці точно пам'ятають Мстислава Чернова, як режисера фільму "20 днів у Маріуполі", який приніс Україні Оскар.



Фільм "20 днів у Маріуполі" / Кадр із фільму

Ця документальна стрічка надала глядачам емоційний і болісний погляд на перші дні російського вторгнення в Україну та його вплив на цивільне населення.

А у новій стрічці Чернов і його колега фотограф Associated Press, ко-продюсер та оператор Олександр Бабенко, зосередили свої камери на українських військових та показали реальне життя наших героїв в окопах.

"2000 метрів до Андріївки": дивіться онлайн трейлер фільму

Під час важкого контрнаступу у 2023 році журналісти крокували слідом за військовими 3 ОШБр. Військові метр за метром долали вузьку посадку, щоб звільнити окуповане росіянами та оточене мінами село Андріївка на околицях Бахмуту.

Як відбувались знімання стрічки "2000 метрів до Андріївки"?

Зйомки фільму відбувались вересні 2023 року, а вся робота над картиною зайняла майже 1,5 року.

Над стрічкою також працювали продюсерки Мішель Майснер та Рейні Аронсон-Рат, які теж отримали Оскар за "20 днів у Маріуполі".

"2000 метрів до Андріївки" – це глибоко відчутний і безкомпромісний опис того, що відбувається на полі бою. Журналістика очевидців є надзвичайно важливою. Ми дуже раді співпрацювати з FRONTLINE, щоб поділитися цим важливим документальним фільмом з якомога ширшою аудиторією,

– зазначала старша віцепрезидентка та виконавча редакторка Associated Press Джулі Пейс.

Монтажем також займалася Мішель Майснер. Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії "Греммі" композитор і музичний продюсер Сем Слейтер ("Чорнобиль", "Джокер").