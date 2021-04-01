Стать звездой кино, побеждать в различных кинопремиях, щеголять на красной дорожке и много зарабатывать – это все, конечно, очень хорошие достижения. Но стать звездой мема удается не всем и это бесценно.

Мы собрали для вас ряд мемов, которые родились на свет благодаря фильмам и сериалам. Вернее, благодаря актерам, мастерство которых помогло им увековечить себя не только в кинематографе.

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"Нельзя просто так..." с "Властелин колец"

Один кадр из первой части популярной кинотрилогии "Властелин колец" стал вечным мемом. Здесь Боромир говорит, что нельзя просто так пронести кольцо вглубь Мордора, потому что вход охраняют не только орки, но и Большой Глаз. С 2004 по 2012 год фанаты Толкиена (и не только) активно шутили, чего еще нельзя делать с Мордором.

Перебрав все возможные варианты и исчерпав тему Мордора пользователи перевели юмор в более общую плоскость. Иногда на месте лица актера Шона Бина может быть другая голова, но пальцы колечком остаются всегда.

"Ты приходишь ко мне и..." с "Крестный отец"

В фильме "Крестный отец" есть сцена, в которой Вито Корлеоне строго ругает могильника Америго Бонасера. Тот явился к Дону с просьбой наказать двух оправданных американским судом молодых людей, которые избили и пытались изнасиловать его дочь.

Ты нашел в Америке рай: у тебя хорошо шел бизнес, тебя защищала полиция, и тебе не нужны были такие друзья, как я. А теперь ты приходишь ко мне и говоришь: "Дон Корлеоне, я хочу справедливости". Но ты просишь без уважения, не предлагаешь дружбы. Тебе и в голову не пришло назвать меня крестным. Нет, ты приходишь в мой дом в день свадьбы моей дочери и просишь меня об убийстве за деньги,

– ответил презрительно мафиози.

Юмористы быстро сообразили, что Корлеоне хорош для иллюстрирования ситуаций, когда человека недостаточно вежливо просят выполнить то, что он не считает своим долгом. Но если отнестись к такому человеку с должным уважением, то он готов сменить гнев на милость.

Насмешливый мем на все случаи жизни с "Вилли Вонка и шоколадная фабрика"

Герой мюзикла 1977 года "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" также увековечил себя не только в кино, но и как мем. Эксцентричный кондитер Вилли Вонка устраивает детям и их родителям экскурсию фабрикой и показывает новейшие сладкие изобретения.

Осенью 2011 года кто-то сделал скриншот хитрого выражения лица актера Джина Уайлдера. Оказалось, что с его помощью очень удобно высмеивать наивность и глупость. Часто изображение Вонки сопровождается короткой подписью в духе: "Ну-ну, продолжай". В общем, если кто-то адресует вам этот мем, есть вероятность, что человек вас не уважает. Но вы всегда можете ответить Доном Корлеоне или злым школьником.

Злой школьник из "Чамскраббер"

Мальчик Томас с черной комедии "Чамскраббер" очень злой школьник. Этот проблемный подросток постоянно демонстрирует бесконтрольную агрессию, а в какой-то момент вообще угрожает друзьям ножом. Лента провалилась в мировом прокате, зато мемчики со злым школьником актуальны до сих пор.

Удивленный испуг таксиста в фильме "Ведьмина гора"

В приключенческом фильме "Ведьмина гора" Дуэйн Джонсон играет таксиста-неудачника Джека Бруно. Однажды Бруно увидел на заднем сиденье своего автомобиля двоих детей с паранормальными способностями. При этом у него такое выражение лица, которое не смогло остаться без внимания интернет-юмористов.

Плачущий Лео с "Остров проклятых"

С Леонардо Ди Каприо очень много мемов. Но самый эпичный, наверное, с "Острова проклятых". Персонажи Ди Каприо и его напарник Чак Оул обсуждают какую-то тему. Оул пытается шутить, а вместо ответа мрачный Лео только обиженно смотрит вдаль.

В этот мем можно упаковать любую злобу дня – от мерзкой погоды к проигрышу любимой команды. Часто из этих кадров можно увидеть настоящие комиксы.

Карл из сериала "Ходячие мертвецы"

В 2013 году сняли эпизод сериала "Ходячие мертвецы", где погибает жена главного героя (Рика Граймса). Рик очень эмоционально воспринял эту новость. А вот его сын Карл в ступоре. Ведь это ему пришлось убить мать, которая превратилась в зомби.

В том же году на сайте buzzfeed.com появился материал под названием "19 лучших родительских шуток Рика Граймса" и понеслось. Да , без черного юмора – никак.

Напряженный мем с сериала "Настоящий детектив"

В сериале "Настоящий детектив" детектив Раст Коул с нервным выражением лица затягивается сигаретой. Это кадр из 4 серии 1 сезона, которая вышла на экраны 9 февраля 2014 года. Роль Коула исполняет актер Мэттью Макконахи.

И хотя тогда по сюжету Коул вовсе не нервничал, на одном из кадров его лицо выглядит крайне напряженным. А вообще с Макконахи очень много мемов, которые вышли именно из этого сериала.

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