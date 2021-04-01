Стати зіркою кіно, перемагати у різних кінопреміях, хизуватися на червоній доріжці та багато заробляти – це все, звісно, дуже хороші досягнення. Але стати зіркою мему вдається не всім і це безцінно.

Ми зібрали для вас низку мемів, які народилися на світ завдяки фільмам та серіалам. Вірніше, завдяки акторам, майстерність яких допомогла їм увіковічити себе не лише в кінематографі.

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"Не можна просто так.." з "Володар перснів"

Один кадр з першої частини популярної кінотрилогії "Володар перснів" став вічним мемом. Тут Боромир розповідає, що не можна просто так пронести кільце вглиб Мордору, тому що вхід охороняють не лише орки, а й Велике Око. З 2004 по 2012 рік фанати Толкієна (і не лише) активно жартували, чого ще не можна робити з Мордором.

Перебравши всі можливі варіанти й вичерпавши тему Мордора, користувачі перевели гумор в більш загальну площину. Іноді на місці обличчя актора Шона Біна може бути інша голова, але пальці колечком залишаються завжди.

"Ти приходиш до мене і..." з "Хрещений батько"

У стрічці "Хрещений батько" є сцена, в якій Віто Корлеоне суворо сварить могильника Амеріго Бонасера. Той з'явився до Дона з проханням покарати двох виправданих американським судом молодих людей, які побили й намагалися зґвалтувати його доньку.

Ти знайшов в Америці рай: у тебе добре йшов бізнес, тебе захищала поліція, і тобі не потрібні були такі друзі, як я. А тепер ти приходиш до мене і кажеш: "Дон Корлеоне, я хочу справедливості". Але ти просиш без поваги, чи не пропонуєш дружби. Тобі й в голову не прийшло назвати мене хрещеним. Ні, ти приходиш в мій будинок в день весілля моєї дочки й просиш мене про вбивство за гроші,

– відповів презирливо мафіозі.

Гумористи швидко зметикували, що Корлеоне хороший для ілюстрування ситуацій, коли людину недостатньо ввічливо просять виконати щось, що вона не вважає своїм обов'язком. Але якщо поставитися до такої людини з належною повагою, то вона готова змінити гнів на милість.

Глузливий мем на всі випадки життя з "Віллі Вонка і шоколадна фабрика"

Герой мюзиклу 1977 року "Віллі Вонка і шоколадна фабрика" також увіковічив себе не лише у кіно, а і як мем. Ексцентричний кондитер Віллі Вонка влаштовує дітям і їхнім батькам екскурсію фабрикою й показує новітні солодкі винаходи.

Восени 2011 року хтось зробив скріншот хитрого виразу обличчя актора Джина Вайлдера. Виявилося, що за його допомогою дуже зручно висміювати наївність і дурість. Часто зображення Вонки супроводжується коротким підписом в дусі: "Ну-ну, продовжуй". Загалом, якщо хтось адресує вам цей мем, є ймовірність, що людина вас не поважає. Але ви завжди можете відповісти Доном Корлеоне або злим школярем.

​Злий школяр з "Чамскраббер"

Хлопчик Томас із чорної комедії "Чамскраббер" дуже злий школяр. Цей проблемний підліток постійно демонструє безконтрольну агресію, а в якийсь момент взагалі погрожує друзям ножем. Стрічка провалилася у світовому прокаті, зате мемчики зі злим школярем актуальні й досі.

Здивований переляк таксиста у фільмі "Відьмина гора"

У пригодницькому фільмі "Відьмина гора" Дуейн Джонсон грає таксиста-невдаху Джека Бруно. Одного разу Бруно побачив на задньому сидінні свого автомобіля двох дітей з паранормальними здібностями. При цьому у нього такий вираз обличчя, який не зміг залишитися поза увагою в інтернет-гумористів.

Плачущий Лео з "Острів проклятих"

З Леонардо Ді Капріо дуже багато мемів. Але найепічніший, напевно, з "Острова проклятих". Персонажі Ді Капріо і його напарник Чак Оул обговорюють якусь тему. Оул намагається жартувати, а замість відповіді похмурий Лео лише скривджено дивиться вдалечінь.

В цей мем можна упакувати будь-яку злобу дня – від мерзенної погоди до програшу улюбленої команди. Часто з цих кадрів можна побачити справжні комікси.

Карл з серіалу "Ходячі мерці"

У 2013 році зняли епізод серіалу "Ходячі мерці", де гине дружина головного героя (Ріка Граймса). Рік дуже емоційно сприйняв цю новинку. А ось його син Карл в ступорі. Адже це йому довелося вбити матір, яка перетворилася в зомбі.

Того ж року на сайті buzzfeed.com з'явився матеріал під назвою "19 кращих батьківських жартів Ріка Граймса" і понеслося. Так, без чорного гумору – ніяк.

Напружений мем з серіалу "Справжній детектив"

У серіалі "Справжній детектив" детектив Раст Коул з нервовим виразом обличчя затягується сигаретою. Це кадр з 4 серії 1 сезону, яка вийшла на екрани 9 лютого 2014 року. Роль Коула виконує актор Меттью Макконахі.

І хоч тоді за сюжетом Коул зовсім не нервував, але на одному з кадрів його обличчя виглядає вкрай напруженим. Загалом з Макконахі дуже багато мемів, які походять саме з цього серіалу.

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Погрозливий мем з фільму "Американський психопат"

Патрік Бейтмен з "Американського психопата" в одній зі сцен запрошує до себе в лофт колегу Джареда Лето. Він розважає його поп-музикою і розмовами про улюблену групу, а потім дістає сокиру іііііі... Ну, ви можете здогадатись, що було далі. Словом, мем і без будь-яких підписів чудово демонструє божевільну агресію.